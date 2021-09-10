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【串謀詐騙】假冒銀行及律師樓職員辦理按揭　警搗破詐騙集團拘3人

社會 15:14 2021/09/10

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警方搗破詐騙集團拘3人，涉嫌串謀詐騙。（曾秋文攝）

警方破獲一個樓宇按揭貸款詐騙集團並拘捕3人。騙徒假冒銀行及律師樓職員，利用商業大廈單位冒充律師樓，訛稱替受害人辦理按揭，涉及金額130萬元，幸事主及時報案並無損失。被捕3名男子（28至36歲），涉嫌「串謀詐騙」罪，部分是犯罪團夥的骨幹成員，現正被扣查。

屯門警區助理指揮官(刑事)莊成逸警司表示，上周二（8月31日）接獲一名男子報案，指本年7月底收到騙徒的電話，對方訛稱是銀行職員，可提供低息樓宇按揭貸款，事主不虞有詐，按騙徒要求提供入息、住址證明、銀行資料和樓契等個人資料以作審批貸款之用，騙徒其後表示貸款申請已審批，最後約見事主在律師樓見面，辦理貸款手續，期間出示偽造銀行文件，並要求事主交出130萬元的支票作為保證金以作資產證明，事主覺得可疑沒有給予對方支票，並迅速報警求助。

警方搗破詐騙集團拘3人，涉嫌串謀詐騙。（曾秋文攝）

屯門警區刑事調查隊接手跟進，迅速鎖定一個犯罪團夥，並成功聯絡一名假扮律師樓職員的騙徒，騙徒約事主到尖沙咀一個單位進行貸款手續和交收支票，警方在前日（8日）展開拘捕行動，在涉事尖沙咀商廈外拘捕一名正在接洽事主的男子，其後進入一個約350呎的商業單位內再拘捕另外一名男子，經調查後相信該單位是假扮律師樓，搜出大量虛假文件證書、冒充律師樓職員的卡片和招牌，稍後在另一處所拘捕第3名男子，他涉嫌是最初致電事主的騙徒。
根據警方商業罪案調查科統計數字，在本年1月至8月全港同類案件共116宗，涉及金額達3340萬元。

警方搗破詐騙集團拘3人，涉嫌串謀詐騙。（曾秋文攝）

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記者：曾秋文

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