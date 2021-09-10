  • 33°C
香港時間 : 2021910日 (週五) 16:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【上訴駁回】小學教師涉襲警囚9周　上訴被駁回即時服刑

社會 15:20 2021/09/10

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

高院法官今（10日）駁回上訴。（資料圖片）

2019年11月多區有人堵路，小學男教師被指於上水駕車時慢駛，及後涉腳踢警員腹部，早前經審訊後被裁定襲警罪成，其間被還押小欖精神病院等候報告，最終被判囚9星期，准保釋等候上訴。上訴聆訊早前於高等法院進行，高院法官今（10日）駁回上訴，基於上訴理據不足，男教師須即時服刑。

上訴人楊博文（29歲），被控於2019年11月11日在上水掃管埔路迴旋處襲擊警員鍾宏業。裁判官早前裁決時，曾質疑被告的心智是否仍適合教書，將其還押小欖精神病院待索取報告，被告早前向高等法院申請保釋候判獲批，最終被判監9星期，續准保釋候上訴。
 
上訴一方早前指原審裁判官太偏頗控方，以及對上訴人有偏見。上訴方指並沒有任何客觀事實顯示上訴人有精神問題或反社會人格，裁判官卻索取精神報告，對上訴人有偏見，並質疑原審裁判官審訊期間干擾太多。

最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林育慧

相關文章

【串謀詐騙】假冒銀行及律師樓職員辦理按揭　警搗破詐騙集團拘3人
今日 15:14
【串謀詐騙】假冒銀行及律師樓職員辦理按揭　警搗破詐騙集團拘3人
【新冠肺炎】今日新增5宗輸入個案均已打針　全部帶有L452R變種病毒
今日 14:31
【新冠肺炎】今日新增5宗輸入個案均已打針　全部帶有L452R變種病毒
【港區國安法】涉拒向國安處提交資料官拒控方申請押後　案件下午再處理
今日 14:47
【港區國安法】涉拒向國安處提交資料官拒控方申請押後　案件下午再處理

你可能感興趣

【串謀詐騙】假冒銀行及律師樓職員辦理按揭　警搗破詐騙集團拘3人
今日 15:14
【串謀詐騙】假冒銀行及律師樓職員辦理按揭　警搗破詐騙集團拘3人
【新冠肺炎】今日新增5宗輸入個案均已打針　全部帶有L452R變種病毒
今日 14:31
【新冠肺炎】今日新增5宗輸入個案均已打針　全部帶有L452R變種病毒
【港區國安法】涉拒向國安處提交資料官拒控方申請押後　案件下午再處理
今日 14:47
【港區國安法】涉拒向國安處提交資料官拒控方申請押後　案件下午再處理
上水 小學 精神病

最高瀏覽

【5000元消費券】八達通用夠1000派50元增值額 　100萬個名額即睇得獎結果【附查詢連結】
16:51 2021/09/09
【5000元消費券】八達通用夠1000派50元增值額 　100萬個名額即睇得獎結果【附查詢連結】
【母女關係】11歲女偷食電子煙用刀指嚇要求解鎖iPad　港媽：想送佢去女童院
12:52 2021/09/09
【母女關係】11歲女偷食電子煙用刀指嚇要求解鎖iPad　港媽：想送佢去女童院
【師傅愛你】七仙羽首度公開真實名字　七師傅大爆玄學界+娛樂圈秘聞
18:18 2021/09/09
【師傅愛你】七仙羽首度公開真實名字　七師傅大爆玄學界+娛樂圈秘聞