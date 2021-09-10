【上訴駁回】小學教師涉襲警囚9周　上訴被駁回即時服刑

▲ 高院法官今（10日）駁回上訴。（資料圖片）

2019年11月多區有人堵路，小學男教師被指於上水駕車時慢駛，及後涉腳踢警員腹部，早前經審訊後被裁定襲警罪成，其間被還押小欖精神病院等候報告，最終被判囚9星期，准保釋等候上訴。上訴聆訊早前於高等法院進行，高院法官今（10日）駁回上訴，基於上訴理據不足，男教師須即時服刑。

上訴人楊博文（29歲），被控於2019年11月11日在上水掃管埔路迴旋處襲擊警員鍾宏業。裁判官早前裁決時，曾質疑被告的心智是否仍適合教書，將其還押小欖精神病院待索取報告，被告早前向高等法院申請保釋候判獲批，最終被判監9星期，續准保釋候上訴。



上訴一方早前指原審裁判官太偏頗控方，以及對上訴人有偏見。上訴方指並沒有任何客觀事實顯示上訴人有精神問題或反社會人格，裁判官卻索取精神報告，對上訴人有偏見，並質疑原審裁判官審訊期間干擾太多。

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記者：林育慧