【區議員宣誓】徐英偉監誓首場儀式　東區區議員蔡志強缺席即遭DQ

▲ 徐英偉表示，缺席儀式的區議員須離任。（梁偉榮攝）

全部現任211名區議員，分4批進行宣誓儀式，首批進行宣誓的港島區區議員，已於今早進行宣誓。不過，東區區議員蔡志強未有出席儀式，已被視為拒絕或忽略作出誓言，不會獲安排重新宣誓並須離任。

負責監誓的民政事務局局長徐英偉，在宣誓儀式後指，一名區議員缺席儀式，按條例須離任，又透露今日會發新聞稿，統一公布24名宣誓的區議員，有多少有宣誓有效，至於餘下3場宣誓儀式安排，會在今場儀式所有程完成後，盡快落實及適時公布。

宣誓儀式於今早9時進行，缺席的蔡志強在儀式前，在社交網站上表示拒絕宣誓，因進入區議會是為監察政府，而非效忠政權，不能委曲求全，又認為宣誓後，區議員作用會變得一無所有，連唯一監察作用都被剝奪，對於離開議會感到可惜，但從政以來都對得住初心。

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在大批區議員辭職下，今日只有25名區議員需要宣誓，當中有15人為民主派，包括捲民主派初選案而獲准保釋的灣仔區議會主席楊雪盈及南區區議員彭卓棋、民主黨中委兼東區區議員蘇逸軒等。

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記者：陳宛彤