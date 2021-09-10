【電視轉播】全運會本月15日起陝西省舉行　無綫電視獲授權轉播賽事

▲ 無綫電視今日宣布獲中央廣播電視總台授權轉播全運會賽事。（資料圖片）

中華人民共和國第14屆全國運動會（全運會）將於本月15至27日在陝西省舉行，無綫電視今日宣布獲中央廣播電視總台授權轉播相關賽事，無綫財經‧資訊台（85台）將於賽事期間每晚9時至10時播放一小時全日賽事精華，而9月15日的開幕式及9月27日的閉幕式亦將全程直播。

香港將會派出169名運動員，參加18個大項全運會賽事，即看：【下一頁】

無綫電視今日宣布，獲得中央廣播電視總台授權轉播全運會相關賽事，與廣大觀眾繼續支持香港運動員。無綫電視副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉今日與中央廣播電視總台亞太總站副站長王鐵剛簽訂授權協議。曾志偉表示，全運會是全國最具規模、最有影響力的大型運動會，很高興與中央廣播電視總台合作，讓香港觀眾一同觀賞這項體壇盛事。

四年一度的全運會由國家體育總局主辦，今屆共設35個競賽項目，而特區政府派出多名香港運動員參與一共18項決賽項目，包括射箭、田徑、羽毛球、拳擊、皮划艇（靜水）、自行車（公路、場地、山地）、馬術（場地障礙）、擊劍、高爾夫球、體操（藝術體操）、乒乓球、跆拳道、網球、排球（沙灘排球）、棒壘球（棒球）、空手道、攀岩及武術（套路、散打）。

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責任編輯：郭詩詩