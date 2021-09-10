【運動熱潮】全港唯一室內泥地網球體驗　首創模擬器全天候可打波

▲ 新開業的室內泥地網球體驗中心，不用日曬雨淋也能打網球。（張頌婷攝）

雖然奧運已曲終人散，不過運動熱仍然持續。在香港網球不算熱門運動，要預訂場地、找球友作對手，還要看天氣才能成事。觀塘最近新開了一個室內網球場One Affinity Tennis Experience Centre，還是少有的泥地場，不論是新手還是發燒友也值得一玩。

本地只有少數私人會所及專業體育會設有泥地網球場，原來泥地場建造成本高，而且難保養，尤其在潮濕多雨的香港。牛頭角工廈新開了全港首個室內泥地網球體驗中心One Affinity Tennis Experience Centre，佔地5,000呎，隨時隨地都能享受打網球的樂趣。

▲ Charmaine通常會先教一些基本技巧，並利用模擬器試試能否打中。（張頌婷攝）

全港首個室內泥地場

這個場地由3位網球愛好者開設，除了是香港首個室內泥地網球場，更引入了首部網球模擬器。其中一位負責人Iris稱，當初開設也是因為機緣巧合，去年疫情嚴峻時，不能出去打波，而且預訂網球場也不容易。發現香港有不少高爾夫球模擬器，卻從來沒有網球，因此就嘗試引入這個來自韓國的模擬器TENNISPOT作為一個替代品。

他們特意找來美國品牌CaliClay合作，以新科技用上礦山的火山石去製泥，去取代傳統的紅磚泥。CaliClay泥質地似海綿，只需鋪約14至18毫米，打完後掃平及輕輕灑水即成。效果卻跟一般的泥地場沒有分別，連拿度也分辨不到，他於墨西哥開設的訓練學院，亦是用這種物料建成。

▲ CaliClay泥土柔軟幼滑，每次打完後只需掃平即可。（張頌婷攝）

軟場不傷關節

打泥地有不少好處，硬地球速快，以鍛練力量及反應為主；泥地反而令網球速度減慢，每次擊球都會卸掉部分力量及速度，球手要花心思在技巧及策略之上，令整套基本動作及思路更紮實。較慢的表面，要求用家更關注擊球及改善基本技術的訓練。所以打泥地時，不時見到球手多「搓波」為主，也有更多不同類型的上旋下旋球，是一項體力及耐力的挑戰，歐洲球手亦多用泥地作訓練。

另外泥地亦能保護關節及足部。網球是一種高強度的運動，打波時常有急剎急停及轉向等動作，硬地的受傷率會較高；泥地較為柔軟，就如一個避震緩衝的效果，能保護到膝蓋及關節之餘，靈活運用Split及Slide的技巧，長遠來說也能延長打波的時間甚至年期。而且泥地對初學者來說，球速慢也較容易掌握。

▲ 場地可免費借用不同球拍。（張頌婷攝）

模擬器功能多

全場設有兩部由韓國引入的模擬器，場地尺寸為5米乘9米，比標準網球場細四分一左右。不能兩人對打，最多只能兩人合作對電腦。這個模擬器有多種玩法，可以跟電腦球手對打，亦能進行針對性訓練，如不同球速、高低的定點球，去練習正手、反手及窩利等不同打法。遊戲模式在畫面上有不同分數，打中得分，小朋友最喜歡玩。

有兩位駐場教練，其中一位周倩名（Charmaine）球齡已超過20年，有多次參加本地比賽的經驗。她說自己都是首次接觸泥地場及模擬器，認為可隨時調節不同需要，如鍛練反應、力量等，加上每次打完後，亦有一些數據反映擊打的成功率、網球的速度和旋轉，同時分析用家的動作，從中改善及提升球技，對訓練很有幫助。而且室內場有冷氣，全天候也能打波。

▲ 可自選訓練項目，如正手、反手、窩利及開球等。（張頌婷攝）

一站式網球體驗

沒有網球經驗的記者由零開始試玩，初時由Charmaine拋波給我，仍然可以打中，不過當用模擬器時，卻發現有點難度。不過每打完一球，模擬器都能即時註明出錯之處，Charmaine就可以立即提醒並更正調節。無論對初學者來說，或是打開網球的人，也可達到訓練的目的。她說，電腦對手也相當強，如果調至高難度，也未必打得過！

在泥地上走，也沒有想像之中塵土飛揚，鞋上也不會沾了很多泥，球場旁有擦鞋儀器，打完可以擦去污漬。球場有多款專業品牌HEAD球拍給訪客借用，亦有沖身設備，即使放工過來打波也很方便。場地亦設有一個簡單的健身區，打波前後也能利用跑步機、啞鈴等健身設備熱身。另亦有一個小型商店，售賣各種網球服飾及用品，包括坊間較少有的泥地場網球鞋。

場地必須預約，每年會費為$880，每次租場費用為半小時$160可以讓4人入場使用，同行者有非會員則收費$230，同時可免費借用網球拍及使用淋浴設施。

▲ 商店有齊各種HEAD品牌的網球裝備。（張頌婷攝）

ONE AFFINITY Tennis Experience Centre

地址：觀塘觀塘道342-344號泉源工業大廈7樓B1室

電話：2133 5697

開放時間：10am-8pm

記者：張頌婷