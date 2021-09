【Chill Club】ERROR領軍10月開騷　鄭欣宜+陳凱詠+岑寧兒齊上大舞台

▲ 《Chill Club》宣布10月再開騷。

ViuTV音樂節目《Chill Club》今年6月在旺角麥花臣舉行售票演唱會《Chill Club a New Stage》,有姜濤、陳卓賢、Gin Lee、Serrini、林家謙演出,粉絲一度掀搶票潮。相隔數月,今日《Chill Club》宣布將再辦演唱會《Chill Club The New Vibes》!

今次演出單位包括ERROR 4位成員,以及夥拍3位女歌手鄭欣宜、陳凱詠及岑寧兒,相信也是ERROR成員首次的實體音樂會,相信一班404粉絲又要撲飛。

今日ViuTV在社交平台公布「宇宙級嘅機會嚟啦!」,透露「Chill Club」團隊將會再次進軍大舞台,《 Chill Club The New Vibes》定於10月20日於九展Star Hall舉行,亦一如上次音樂會將招募100位現場觀眾入場睇SHOW!

今次演出上,預告有宇宙天團ERROR加三位Divas包括岑寧兒、鄭欣宜及陳凱詠 Jace舞台互動擦出火花。

如希望成功被招募睇騷,可於此網頁 https://event.viu.tv/chillclubthenewvibes/答一條創意問題,問題是:「最想呢4個單位合體演出邊首歌曲?點解?」

答得最好的50位,將可以得到2個入場名額,足本睇《Chill Club The New Vibes》

演出詳情:

時間:10月20日(星期三)晚8:00

地點:九龍灣國際展貿中心Star Hall

票價:待定

