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【Chill Club】ERROR領軍10月開騷　鄭欣宜+陳凱詠+岑寧兒齊上大舞台

娛樂 16:35 2021/09/10

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《Chill Club》宣布10月再開騷。

ViuTV音樂節目《Chill Club》今年6月在旺角麥花臣舉行售票演唱會《Chill Club a New Stage》，有姜濤、陳卓賢、Gin Lee、Serrini、林家謙演出，粉絲一度掀搶票潮。相隔數月，今日《Chill Club》宣布將再辦演唱會《Chill Club The New Vibes》！

今次演出單位包括ERROR 4位成員，以及夥拍3位女歌手鄭欣宜、陳凱詠及岑寧兒，相信也是ERROR成員首次的實體音樂會，相信一班404粉絲又要撲飛。

同場加映：ERROR訪問

今日ViuTV在社交平台公布「宇宙級嘅機會嚟啦!」，透露「Chill Club」團隊將會再次進軍大舞台，《 Chill Club The New Vibes》定於10月20日於九展Star Hall舉行，亦一如上次音樂會將招募100位現場觀眾入場睇SHOW!

今次演出上，預告有宇宙天團ERROR加三位Divas包括岑寧兒、鄭欣宜及陳凱詠 Jace舞台互動擦出火花。

    點擊圖片放大
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    +6

如希望成功被招募睇騷，可於此網頁 https://event.viu.tv/chillclubthenewvibes/答一條創意問題，問題是：「最想呢4個單位合體演出邊首歌曲？點解？」

答得最好的50位，將可以得到2個入場名額，足本睇《Chill Club The New Vibes》

【MIRROR X ERROR星蹤】姜濤請食月餅+頭巾兵團義賣賀中秋　教主碼頭再有新廣告

演出詳情：

時間：10月20日(星期三)晚8:00

地點：九龍灣國際展貿中心Star Hall

票價：待定

最新影片推介：邪惡芝士拉絲控必學　簡易炮製肉醬千層麵

撰文 : TOPick柴犬出動

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