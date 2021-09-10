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【堆填區擴建】財委會通過442億元擴建新界西堆填區　應付短中期需求

政治 16:14 2021/09/10

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本港都市固體廢物，大部份目前棄置在3個策略性堆填區中。（資料圖片）

立法會財務委員會今日下午以舉手形式，通過「新界西堆填區擴建計劃」，涉及超過442億元。經擴建後，新界西堆填區將可提供額外7600萬立方米堆填容量，以應付本港未來短中期廢物處置需求。

新界西堆填區是本港現時最大的堆填區，每日處置約6000公噸都市固體廢物，佔全港每日都市固體廢物量超過一半，預計將於2026年飽和。

政府早前表示，為減低工程計劃對鄰近社區的影響，設計已大幅縮減擴建範圍，由約200公頃縮減一半至約100公頃，當中約94公頃會用作堆填廢物，提供額外7600萬立方米堆填容量。

政府又指，擴建部分亦改用「深碗型」設計，更有效控制並處理堆填區的氣味、泥塵、污水、噪音等潛在滋擾。

當局同時指出，堆填區的基本擴建工程一般需時3至4年才能完成，故要及時展開擴建計劃。

由於並無委員提出分開表決，財委會今午在無討論下，通過此項涉款超過442億元的擴建計劃。

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記者：胡偉明

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