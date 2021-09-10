【重新振作】麥雅緻臨盆在即卻父親離世　感激張頴康煮飯煲湯：家裏還是溫馨滿載

▲ 麥雅緻重新振作。

麥雅緻即將生B，第三度做媽媽，她在美國生活的父母早前專程來香港迎接小生命的到來，可是天意弄人，麥雅緻的父親在8月30日於酒店接受隔離期間卻不幸因病離世，麥雅緻形容自己：「我的心像穿了一個大洞」。

之後，她更為父親的離世而自責，曾在社交平台寫道：「他離開了的這幾天，我一直很內疚⋯ 如果爸爸沒有回來，結果是否會不一樣？」因此不少網民為麥雅緻擔心，紛紛安慰她不要因此內疚，勸她好好保重身體。

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至近日，她的心情漸平般了一點，在昨天（9月9日）凌晨於facebook個人專頁發文道：

爸爸離開了已經一星期了，我知道我不能再沉溺在傷痛之中。這些日子，我一直收藏着自己，好朋友也不敢見，一直想逃避現實。

但是，生活仍是要繼續，腹中的小蛋黃需要我振作，小豆小花生需要我的照顧及教導，媽媽在隔離中需要我的鼓勵

然後，麥雅緻表示從母親口中得知，亡父是專頁的頭號擁躉：

媽媽跟我說起爸爸近年來的事，他是我們這個專頁的第一大頭號粉絲，每次見到我分享好物推介，他定必留言及重覆看幾次，他很開心能跟粉絲交流，又感恩這麼多人支持着我們⋯

他說看到我們的笑容就忘卻了煩憂 ⋯

最後她向亡父作出承諾：「爸爸，我定必會好好教導養育我的子女，照顧家庭及媽媽，最重要是⋯ 把你感染我的那張笑臉帶回來！」同時，麥雅緻稱有看每位網民的留言，並感謝他們的鼓勵。

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暖男張頴康細心照顧

在今天（9月10日）凌晨，她再在facebook個人專頁發文抒發感受，並上載幾張照片，當中包括她照顧女兒「小豆」及兒子「小花生」的照片，同時也與丈夫張頴康及子女在飯桌的合照。

麥雅緻感謝丈夫的細心體貼：

張生每天都陪伴着我，知道我想念爸爸，掛念爸爸煮飯煲湯的味道，他一到了晚上，當小朋友都睡覺了，就開始自學起來，今天他特意為我煲湯煮飯，從前我身邊的兩位重要男仕（爸爸及老公）都是那麼的顧家⋯

最後她感恩地表示：

現在要由張生擔當起大廚了⋯

我知道我們的家裏，還是溫馨滿載的！

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