【電子煙】吸煙與健康委員會促請立法會儘快通過全禁所有另類煙　展示捍衛公眾健康決心

▲ 吸煙與健康委員會主席湯修齊。（資料圖片）

香港吸煙與健康委員會聯同多個界別，包括醫學團體、控煙組織、學術界、病人組織及社會服務團體等，共70個團體於上月底去信行政長官，表達對《2019年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》）的支持。委員會欣見全禁另類吸煙產品(另類煙)的條例草案於法案委員會繼續審議，並於今日（10日）完成審議工作；同時促請立法會能儘快恢復二讀，於本屆立法會會期結束前通過條例草案，落實全禁所有另類煙包括加熱煙及電子煙。

委員會主席湯修齊表示，社會大部分界別包括醫護、學術、教育、家長及社會福利界等早有共識支持全禁所有另類煙，而全港三分二的市民亦支持。委員會再次促請立法會議員切實回應社會的訴求，將公眾衞生放於首位，於本年度立法會會期內儘快通過條例草案，杜絕所有另類煙，展示捍衛公眾健康的決心。

委員會必須重申有關另類煙的減害宣稱不僅沒有得到認可，而各地亦陸續有研究發現某些有害物質為另類 煙獨有 或濃度 比傳統捲煙高 ，包括致癌物 。世界衞生組織亦呼籲各地因應當地實際的情況對另類煙採取最嚴謹的控制措施包括全面禁止，令人民健康獲得最高保護。因此，委員會及一眾團體促請立法會能從速落實全禁另類煙，堵截另類煙吸引非吸煙者尤其兒童及青少年開始吸煙成癮，以防患於未然，保障市民健康。

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責任編輯：曾卓鋒