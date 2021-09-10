  • 33°C
香港時間 : 2021910日 (週五) 17:07
靚太生活雜誌

會員專區
熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子煙】吸煙與健康委員會促請立法會儘快通過全禁所有另類煙　展示捍衛公眾健康決心

社會 16:10 2021/09/10

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

吸煙與健康委員會主席湯修齊。（資料圖片）

香港吸煙與健康委員會聯同多個界別，包括醫學團體、控煙組織、學術界、病人組織及社會服務團體等，共70個團體於上月底去信行政長官，表達對《2019年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》）的支持。委員會欣見全禁另類吸煙產品(另類煙)的條例草案於法案委員會繼續審議，並於今日（10日）完成審議工作；同時促請立法會能儘快恢復二讀，於本屆立法會會期結束前通過條例草案，落實全禁所有另類煙包括加熱煙及電子煙。

委員會主席湯修齊表示，社會大部分界別包括醫護、學術、教育、家長及社會福利界等早有共識支持全禁所有另類煙，而全港三分二的市民亦支持。委員會再次促請立法會議員切實回應社會的訴求，將公眾衞生放於首位，於本年度立法會會期內儘快通過條例草案，杜絕所有另類煙，展示捍衛公眾健康的決心。

委員會必須重申有關另類煙的減害宣稱不僅沒有得到認可，而各地亦陸續有研究發現某些有害物質為另類 煙獨有 或濃度 比傳統捲煙高 ，包括致癌物 。世界衞生組織亦呼籲各地因應當地實際的情況對另類煙採取最嚴謹的控制措施包括全面禁止，令人民健康獲得最高保護。因此，委員會及一眾團體促請立法會能從速落實全禁另類煙，堵截另類煙吸引非吸煙者尤其兒童及青少年開始吸煙成癮，以防患於未然，保障市民健康。

更多最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒

相關文章

【加熱煙】港大首證青少年使用加熱煙健康風險劇增9成　比傳統煙風險高出4成
14:30 2021/08/03
【加熱煙】港大首證青少年使用加熱煙健康風險劇增9成　比傳統煙風險高出4成
【禁電子煙】吸煙危害健康 湯修齊：放生電子煙等於放棄下一代
11:42 2021/09/06
【禁電子煙】吸煙危害健康 湯修齊：放生電子煙等於放棄下一代
【電子煙】湯修齊倡目標2030年吸煙率降至5%　倘另類煙流入年輕人市場恐拖慢控煙進度
07:00 2021/08/23
【電子煙】湯修齊倡目標2030年吸煙率降至5%　倘另類煙流入年輕人市場恐拖慢控煙進度
【電子煙】倡全禁新型煙無懼被批離地　湯修齊：勿將年輕人當白老鼠
07:00 2021/08/23
【電子煙】倡全禁新型煙無懼被批離地　湯修齊：勿將年輕人當白老鼠

你可能感興趣

【加熱煙】港大首證青少年使用加熱煙健康風險劇增9成　比傳統煙風險高出4成
14:30 2021/08/03
【加熱煙】港大首證青少年使用加熱煙健康風險劇增9成　比傳統煙風險高出4成
【禁電子煙】吸煙危害健康 湯修齊：放生電子煙等於放棄下一代
11:42 2021/09/06
【禁電子煙】吸煙危害健康 湯修齊：放生電子煙等於放棄下一代
【電子煙】湯修齊倡目標2030年吸煙率降至5%　倘另類煙流入年輕人市場恐拖慢控煙進度
07:00 2021/08/23
【電子煙】湯修齊倡目標2030年吸煙率降至5%　倘另類煙流入年輕人市場恐拖慢控煙進度
立法會 世界衞生組織 致癌物 煙草產品 經濟 香港吸煙與健康委員會 社會福利 肺炎 香港 服務

最高瀏覽

【5000元消費券】八達通用夠1000派50元增值額 　100萬個名額即睇得獎結果【附查詢連結】
16:51 2021/09/09
【5000元消費券】八達通用夠1000派50元增值額 　100萬個名額即睇得獎結果【附查詢連結】
【母女關係】11歲女偷食電子煙用刀指嚇要求解鎖iPad　港媽：想送佢去女童院
12:52 2021/09/09
【母女關係】11歲女偷食電子煙用刀指嚇要求解鎖iPad　港媽：想送佢去女童院
【師傅愛你】七仙羽首度公開真實名字　七師傅大爆玄學界+娛樂圈秘聞
18:18 2021/09/09
【師傅愛你】七仙羽首度公開真實名字　七師傅大爆玄學界+娛樂圈秘聞