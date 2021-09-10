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【豪華Staycation】四季酒店推秋季住宿計劃 豪華客房+早餐及3,000元餐飲消費額

休閒消費 17:01 2021/09/10

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熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

四季酒店推秋季住宿計劃，豪華客房+早餐及3,000元餐飲消費額。

香港四季酒店推出一系列包含每日早餐，餐飲或水療中心消費額及獨家禮遇的住宿優惠。提前預訂入住酒店全新客房及套房，於四季酒店慶祝特別時光。

除了全新裝潢的時尚客房，住宿體驗包括特備氣球佈置及香檳。賓客可以港幣3,000元餐飲消費額，於酒店旗下的米芝蓮食府品嚐美饌，或以85折優惠於獲獎無數的水療中心體驗洗滌身心的療程。

    點擊圖片放大
    +6
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優惠包括：

  • 一晚全新豪華山景客房住宿
  • 雙人每日早餐
  • 港幣3,000元餐飲消費額 (不適用於鮨齋滕及廣尾內津)
  • 一瓶香檳及甜點
  • 客房內氣球裝飾
  • 水療中心85折優惠
  • 入住兩晚或以上升級至全新豪華海景客房

房價由港幣5,600起，需另加一服務費。

「寵‧你住宿優惠」除港幣3,000元水療中心消費，額外還包括港幣1,000元餐飲消費額，讓賓客由内至外療癒身心之餘，並於米芝蓮餐廳滿足味蕾。

優惠包括：

  • 一晚全新豪華山景客房住宿
  • 港幣1,000元餐飲消費額 (不適用於鮨齋滕及廣尾內津)
  • 港幣3,000元水療中心消費額 (不適用於水療產品)
  • 入住兩晚或以上升級至全新豪華海景客房

房價由港幣6,300起，需另加一服務費。

周末套房住宿優惠

於星期五或星期六，預訂香港四季酒店寬敞的套房，欣賞維多利亞怡人景色，專享45樓行政貴賓廳服務，度過一個寧靜週末。

優惠包括：

  • 一晚豪華套房住宿
  • 專享 45 樓行政貴賓廳登記入住及退房服務
  • 兩位賓客可享用行政貴賓廳酒廊供應的自助早餐、下午茶和黃昏雞尾酒
  • 兩位賓客享用行政貴賓廳酒廊
  • 一輛座駕可以優惠價 450 港元享用通宵泊車服務

房價由港幣7,560起，需另加一服務費。

查詢或預訂，請電郵res.hongkong@fourseasons.com 或致電3196 8333。

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消費種類 酒店 Staycation

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