【豪華Staycation】四季酒店推秋季住宿計劃 豪華客房+早餐及3,000元餐飲消費額

▲ 四季酒店推秋季住宿計劃，豪華客房+早餐及3,000元餐飲消費額。

香港四季酒店推出一系列包含每日早餐，餐飲或水療中心消費額及獨家禮遇的住宿優惠。提前預訂入住酒店全新客房及套房，於四季酒店慶祝特別時光。

除了全新裝潢的時尚客房，住宿體驗包括特備氣球佈置及香檳。賓客可以港幣3,000元餐飲消費額，於酒店旗下的米芝蓮食府品嚐美饌，或以85折優惠於獲獎無數的水療中心體驗洗滌身心的療程。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

優惠包括：

一晚全新豪華山景客房住宿

雙人每日早餐

港幣3,000元餐飲消費額 (不適用於鮨齋滕及廣尾內津)

一瓶香檳及甜點

客房內氣球裝飾

水療中心85折優惠

入住兩晚或以上升級至全新豪華海景客房

房價由港幣5,600起，需另加一服務費。

「寵‧你住宿優惠」除港幣3,000元水療中心消費，額外還包括港幣1,000元餐飲消費額，讓賓客由内至外療癒身心之餘，並於米芝蓮餐廳滿足味蕾。

優惠包括：

一晚全新豪華山景客房住宿

港幣1,000元餐飲消費額 (不適用於鮨齋滕及廣尾內津)

港幣3,000元水療中心消費額 (不適用於水療產品)

入住兩晚或以上升級至全新豪華海景客房

房價由港幣6,300起，需另加一服務費。

周末套房住宿優惠

於星期五或星期六，預訂香港四季酒店寬敞的套房，欣賞維多利亞怡人景色，專享45樓行政貴賓廳服務，度過一個寧靜週末。

優惠包括：

一晚豪華套房住宿

專享 45 樓行政貴賓廳登記入住及退房服務

兩位賓客可享用行政貴賓廳酒廊供應的自助早餐、下午茶和黃昏雞尾酒

兩位賓客享用行政貴賓廳酒廊

一輛座駕可以優惠價 450 港元享用通宵泊車服務

房價由港幣7,560起，需另加一服務費。

查詢或預訂，請電郵res.hongkong@fourseasons.com 或致電3196 8333。

最新影片：邪惡芝士拉絲控必學 簡易炮製肉醬千層麵 【內附食譜】