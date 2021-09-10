  • 33°C
香港時間 : 2021910日 (週五) 17:07
靚太生活雜誌

會員專區
熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗接種】派對場地協會冀政府放寬政策與餐飲處所睇齊　另呼籲市民接種疫苗

社會 16:27 2021/09/10

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

香港派對場地協會希望政府將派對房間與餐飲處所睇齊以放寬營業。（資料圖片）

本港疫苗接種率昨日突破800萬劑，香港派對場地協會今日（10日）冀政府將派對房間與餐飲處所睇齊，以放寬營業；同時積極呼籲市民盡快打針及下載安心出行，使大眾市民能夠開派對時能夠玩得安心又盡興。

香港派對場地協會表示，受599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》規管，派對房間一直成為被列為受限制的行業，派對房間由 2020 年 5 月起屢次停業，直至現時可有限度營業。但是嚴苛的條例實際上沒有放寬，甚至令派對場地行業邁向式微。協會指，派對場地是少數沒有享有放寬的行業，故冀望政府能聆聽業界的聲音，放寬派對行業與餐飲處所睇齊，訂立不同類別，使業界能正常運作，避免倒閉潮。

協會又呼籲，香港市民要珍惜機會，盡快透過網上預約到社區 疫苗接種中心或醫管局轄下的普通科門診診所接種新冠疫苗。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒

相關文章

【復課】5間中學申請部分級別全日面授　楊潤雄：有學校最快下周一推行
今日 09:44
【復課】5間中學申請部分級別全日面授　楊潤雄：有學校最快下周一推行
【新冠肺炎】兩男子離港抵英後確診　碧瑤灣19座、根德閣3座納強檢
今日 14:37
【新冠肺炎】兩男子離港抵英後確診　碧瑤灣19座、根德閣3座納強檢
【疫苗接種】曾祈殷指長者憂打針後有不良反應　倡當局提供針後服務　
今日 10:59
【疫苗接種】曾祈殷指長者憂打針後有不良反應　倡當局提供針後服務　
【新冠肺炎】有議員關注「回港易」及「來港易」抵港者毋須打針　陳肇始：內地疫情穩定
今日 11:38
【新冠肺炎】有議員關注「回港易」及「來港易」抵港者毋須打針　陳肇始：內地疫情穩定
【強制檢測】第28輪安老院舍員工強制檢測下周三展開　須於9月21日前完成
今日 11:58
【強制檢測】第28輪安老院舍員工強制檢測下周三展開　須於9月21日前完成
【疫苗獎賞】嘉民集團抽奬活動結果今公布　大獎可獲Tesla電動車一輛【附得獎名單】
今日 12:48
【疫苗獎賞】嘉民集團抽奬活動結果今公布　大獎可獲Tesla電動車一輛【附得獎名單】

你可能感興趣

【復課】5間中學申請部分級別全日面授　楊潤雄：有學校最快下周一推行
今日 09:44
【復課】5間中學申請部分級別全日面授　楊潤雄：有學校最快下周一推行
【新冠肺炎】兩男子離港抵英後確診　碧瑤灣19座、根德閣3座納強檢
今日 14:37
【新冠肺炎】兩男子離港抵英後確診　碧瑤灣19座、根德閣3座納強檢
【疫苗接種】曾祈殷指長者憂打針後有不良反應　倡當局提供針後服務　
今日 10:59
【疫苗接種】曾祈殷指長者憂打針後有不良反應　倡當局提供針後服務　
新冠肺炎 安心出行 疫苗 新冠肺炎疫情 診所 大眾 編輯 經濟 餐飲 香港

最高瀏覽

【5000元消費券】八達通用夠1000派50元增值額 　100萬個名額即睇得獎結果【附查詢連結】
16:51 2021/09/09
【5000元消費券】八達通用夠1000派50元增值額 　100萬個名額即睇得獎結果【附查詢連結】
【母女關係】11歲女偷食電子煙用刀指嚇要求解鎖iPad　港媽：想送佢去女童院
12:52 2021/09/09
【母女關係】11歲女偷食電子煙用刀指嚇要求解鎖iPad　港媽：想送佢去女童院
【師傅愛你】七仙羽首度公開真實名字　七師傅大爆玄學界+娛樂圈秘聞
18:18 2021/09/09
【師傅愛你】七仙羽首度公開真實名字　七師傅大爆玄學界+娛樂圈秘聞