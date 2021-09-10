【疫苗接種】派對場地協會冀政府放寬政策與餐飲處所睇齊　另呼籲市民接種疫苗

▲ 香港派對場地協會希望政府將派對房間與餐飲處所睇齊以放寬營業。（資料圖片）

本港疫苗接種率昨日突破800萬劑，香港派對場地協會今日（10日）冀政府將派對房間與餐飲處所睇齊，以放寬營業；同時積極呼籲市民盡快打針及下載安心出行，使大眾市民能夠開派對時能夠玩得安心又盡興。

香港派對場地協會表示，受599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》規管，派對房間一直成為被列為受限制的行業，派對房間由 2020 年 5 月起屢次停業，直至現時可有限度營業。但是嚴苛的條例實際上沒有放寬，甚至令派對場地行業邁向式微。協會指，派對場地是少數沒有享有放寬的行業，故冀望政府能聆聽業界的聲音，放寬派對行業與餐飲處所睇齊，訂立不同類別，使業界能正常運作，避免倒閉潮。

協會又呼籲，香港市民要珍惜機會，盡快透過網上預約到社區 疫苗接種中心或醫管局轄下的普通科門診診所接種新冠疫苗。

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責任編輯：曾卓鋒