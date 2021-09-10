【復課】協和地利亞中六級下周一恢復全日面授課　校方指有助備戰文憑試

▲ 教育局至今收到5所中學，申請於個別級別進行全日面授課堂。（資料圖片）

教育局局長楊潤雄今日（10日）於社交平台表示，教育局至今收到5所中學，申請於個別級別進行全日面授課堂，預計第一所學校將於9月13日在個別級別進行全日面授課堂。觀塘直資學校地利亞修女紀念學校(協和)確認，學校中六級的疫苗接種率已逾7成，將於下周一起率先恢復全日面授課。

該校校長林艷玲回覆TOPick查詢時表示，已有74%中六級學生接種兩劑疫苗並逾14天，另外亦有部分同學已經接種第一針。為配合其餘年級的上課時間表，學校會安排中一至中六級早上時間表維持一致，會為中六生另外編排下午的時間表；學生可以選擇外出或留校午膳，校方在食堂已準備好隔板、清潔等防疫措施，亦會提醒學生留意個人衞生。

林艷玲又說，按校方於9月1日收集的數據，整體學生的接種情況理想，目前未有計劃全校恢復全日面授課的具體目標，學校會吸收中六級全面復課的經驗，再作打算。她指出，中六同學面對公開試有急切需要回復正常課程，以多操卷及複習。

林艷玲對於部分學生可以回復正常校園生活感到興奮，認為中學時期是學生製造美好回憶的重要階段。

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記者：黃悅晴