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【雙颱風效應】本港天氣晴朗及酷熱　上水錄38.1度成2004年以來最高紀錄

社會 16:38 2021/09/10

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高空反氣旋令本港天氣晴朗及酷熱，上水錄38.1度成2004年以來最高紀錄。(資料圖片)

高空反氣旋正為華南帶來晴朗及酷熱的天氣。本港方面，大部分地區氣溫上升至34度或以上，上水更錄得38.1度，是該站自2004年有記錄以來最高紀錄。

下午三時本港分區氣溫。(天文台提供)

在下午4時，強烈熱帶風暴康森集結在西沙以南約130公里，預料向西移動，時速約10公里，橫過南海中部。 同時，超強颱風燦都集結在高雄之東南偏南約600公里，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向呂宋海峽至台灣一帶。

未來九天天氣預測。(天文台提供)

本港地區今晚及明日天氣預測，大致天晴，最低氣溫約28度，明日日間酷熱，市區最高氣溫約35度，新界再高一兩度。下午局部地區有驟雨及雷暴。吹輕微至和緩東風。海面有湧浪。展望，星期日天氣酷熱，下午局部地區有驟雨及雷暴，海面有湧浪。下周初有幾陣驟雨。

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記者：陳麗娜

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