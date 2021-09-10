【刑事毀壞】涉5度淋紅油干預香港仔兩大廈工程招標　警拘8人涉刑事毀壞

▲ 涉5度淋紅油干預香港仔兩大廈工程招標，警拘8人涉刑事毀壞。

警方拘捕8名男女涉嫌干預香港仔區內兩幢大廈約2000萬元維修費用的招標，先後3個月5次到兩幢大廈門外淋紅油施壓，他們涉嫌「刑事毀壞」正被警方扣查。

西區警區刑事總督察黃宇徽表示，本年6月至8月期間，兩幢分別位於黃竹坑和香港仔中心的大廈，門外先後被人5次淋潑紅油，經分析後鎖定目標人物，在上月至今共拘捕7男1女( 18至45歲)，涉嫌「刑事毀壞」罪，部分被捕人士有黑社會背景。 調查發現，涉案兩宗大廈正在進行維修的籌備工作，包括完成招標的評核，以及業主立案法團投票選出成維修承建商，相信不法之徒企圖以惡意市場競爭和影響業主選擇承建商的決定為目的，透過淋紅油施壓，警方拘捕行動仍然繼續，不排除再有人被捕。

▲ 涉5度淋紅油干預香港仔兩大廈工程招標，警拘8人涉刑事毀壞。

黃宇徽指出，涉案兩幢大廈是僱用同一間維修顧問公司，維修費用每幢逾1000萬元，呼籲市民如對本案有任何資料提供，可致電94600540與西區反黑組人員聯絡。另外，在協助大廈維修方面，多個 政府部門和公營機構已展開「復安居計劃」，目的是防止任何人，包括工程顧問和承辦商利用不法手段，影響工程招標的進行。而參與計劃的部門會向大廈提供專業意見和直接聯絡，警方各區的反黑組人員亦會提供快捷的行動支援，包括調查、拘捕及檢控，如市民和業主立案法團對計劃有任何查詢，可致電熱線25277887。

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記者：曾秋文