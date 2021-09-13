【心碎的畫面】為救愛犬主人溺水身亡　小白狗在岸邊「含淚守候」惹鼻酸

早前在泰國呵叻府（Khorat）發生了一宗不幸事件，有一名61歲老翁克林（Kling Srikaew）帶愛犬Nova釣魚，過程中，愛犬不慎落水，為了救愛犬的主人克林，卻不幸溺水身亡。在救護人員搜救的過程中，Nova一臉哀傷地在岸邊等待，目睹的民眾哀嘆：「讓人看了非常難過。」

主人被急流沖走

據dailystar報導，日前克林帶著nova到家中附近的水壩區釣魚，怎料nova不小心趺到水中，克林二話不說立刻跳入水中營救愛犬，最後愛犬成功獲救，但克林卻不幸被急流沖走。有其他村民想上前出手

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幫忙，但由於水流過急，只好報案請搜救人員幫忙。

退休警察班莊（Banjong Leudlam）剛好目睹一切，並立即打電話報警。班莊按表示自己正在稻田裡割草，看到他們走到水壩區釣魚，「我看著這一切發生，速度非常快，因為近日受暴雨的影響，溪水暴漲」。

克林的家人得悉後也趕至現場，為克林一邊燒向香神靈祈禱，一邊在等待他的消息，希望他可以平安歸來。

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愛犬難過地落淚等候

除了家屬心急如焚地等待外，在警方出動搜救隊尋人時，Nova也似乎知道主人陷入危險，堅持在岸邊落淚守候，神情哀傷地環顧四周，不願離開，等待主人回來，看者心酸。

受雨季影響河流急速 老翁不幸喪命

經歷了約3小時的救援後，發現克林已不幸離世，沒有生命跡象。遺體被送往醫院進行屍檢，警方希望能查明真正死因。而Nova一直在岸邊哀嚎，直至克林的親友帶它離開。

據外媒報導，由於泰國和其他東南亞國家，如馬來西亞、印度尼西亞和菲律賓，正處於熱帶季風雨季，持續到 10 月或 11 月。而氣溫飆升至 35 攝氏度後，通常會伴隨著強烈的熱帶風暴。雷聲、閃電、降雨和山洪暴發都隨之出現，會導致河流流速加快變得危險，大家務必小心。

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責任編輯：羅嘉欣