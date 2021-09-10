【網球尖子】日練4小時車上進餐夜晚補習　16歲少年刻苦奮鬥成網球U16全港冠軍

▲ Dasson每日練習4小時，多次參賽獲獎，成就網球U16全港第一。

不少家長都想讓子女培養運動興趣，其中網球是近年的熱門項目，要成為出色的運動員，同時兼顧學業，背後的付出實在不少。今年16歲的陳珏汛（Dasson）是網球U16男子單打全港第一，他日練4小時，夜晚還要補習跟進學業進度，但他的目光並不停留於香港，他更希望衝出世界，成為更出色的球手。

現於香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學就讀的Dasson，3歲與舅父逛街時，無意中走到一個網球場，與當時在練習的哥哥姊姊一起打波，從此愛上這項運動。舅父為他報網球課程，5歲起跟其私人教練佘培昌訓練。

▲ Dasson是網球U16男子全港第一。（陳永康攝）

最初每日練習2小時，至10歲開始，每日需要練3小時球技加1小時體能，接受網球總會及體育學院的訓練，亦會跟佘sir討論比賽的戰術和加強球技的訓練，有助Dasson的臨場發揮。作為Dasson啟蒙教練的佘sir，一直專注青少年網球培訓，他憶述，Dasson從小很勤奮和有毅力，而且練習絕不偷懶，

他的執行能力很高，你叫他做10次他一定做10次，不會做9次，做運動員最重要的質素，是拚搏精神和對運動的熱愛。

曾赴溫布頓參賽

為了增進實力和提升技術，他每年都要參加多場比賽，其中令他最深刻的，是在2019年溫布頓打青少年賽事，

溫布頓是4大滿貫中最有歷史的比賽，一踏足草地網球場，覺得好像做了一場夢。那時我也跟不同國家，如英國、日本、印度的選手對戰，非常深刻。

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他在分組賽中取得佳績，成功進入8強淘汰賽，然而，他卻在首場賽事追波時受傷，被迫退出賽事，令他感到十分婉惜。不過，當年他參加了近10場賽事，而當中有8場均取得冠軍，多年累積的佳績令他登上U16單打全港第一，而在U18單打也是全港第三名。Dasson卻沒有因而自滿，

U16冠軍不是大不了的事，每場比賽我只想如何改善和進步。

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夜晚補習兼顧學業

作為學生運動員，Dasson需要同時兼顧網球和學業，他提及，疫情前，每日3時半放學，4時至7時要接受網球訓練，由於體育學院會提供晚餐，他領取飯盒後，會上車吃飯，回家後晚上9時至10時補習。他坦言，有時會感到吃力，不過就從沒想過放棄。

沒有辦法，學業和網球同樣重要，怎樣也要捱住。而且我經常記住蘇樺偉先生說過，「堅持去做你喜歡做的事，有一日都會成功」。

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父母當司機接送

要培養運動員子女，家長也要有一定的配合，Dasson媽媽陳太笑言，兩夫婦雖有正職，卻也是兼職司機，每日都要安排接送Dasson上下課、到網球場練習、回家等。她憶述，最初讓Dasson打網球，只是希望培養他紀律和鍛練身體，沒有刻意栽培兒子成為運動員，但見他熱愛網球，父母也全力支持他，

去到他這個年紀，我們已經甚少為他安排，只是支援他的日常起居，例如接送、幫他準備比賽需用的物品等。

▲ 父母成為Dasson的後援，助他兼顧學業和運動。（陳永康攝）

Dasson表示，自己未來的目標是提升世界青少年排名至頭200位，並代表香港出戰世界性比賽，更有考慮成為全職運動員，又或赴美國升學，一邊讀書一邊深造球技。陳太認為，學術知識相當重要，希望兒子能兼顧和平衡學業與運動，

很坦白說，一張文憑比你勝出一個網球比賽來得緊要，如果沒有學術的知識，反而會妨礙他下一步發展，所以我希望他保持學術上的態度，不要輕易放棄。

陳太強調，無論Dasson未來想在本地還是外國發展，父母都會支持，最後亦要由他決定自己的方向，父母只能盡量配合他，並給予適當的意見。

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記者：林愛娜