【版權修訂條例】本港知識產權條例落後　當局指將重推修例惟未有時間表

▲ 商務及經濟發展局局長邱騰華明言重推《版權修訂條例》。(資料圖片)

當局或重推兩度被撤回的《版權修訂條例》，商務及經濟發展局局長邱騰華表示，本港知識產權條例落後，因應國家十四五規劃，本港須成為區域知識產權貿易中心，明言是時候重推修例，惟現階段未能透露細節，亦暫沒有諮詢的時間表，強調修改選舉制度後，創造了立法環境，當局會把握機會修例，並相信議員認真審議相關議題。

《版權修訂條例》分別於2011年及2014年曾推出，因限制轉播侵權作品、二次創作及翻唱作品，令人憂慮影響言論自由而遇反對後擱置，從而被稱為「網絡23條」。

邱騰華接受電視台訪問表示，若本港成為知識產權交易中心，沒有完善的法例，將影響外界的信心，故《版權條例》應該提上議程，再向業界諮詢，及早修訂。他形容，香港的知識產權，未能跟上國家給予的任務，條例落後了10年，包括對於外商在港投資的保護不足。

他強調，當年修例目的是針對網上串流平台盜版劇集及電影猖獗的情況，如屬諷刺、戲仿、評論時事等則獲豁免，惟翻唱、截圖、直播打機就無例外，有機會違法或須負刑事責任。

針對市民擔心修例令二次創作自由受限制，甚至成為政治打壓工具，邱騰華認為在《基本法》下的自由、人權，市民利益必然受到保障，但同時需要尋求一個能夠符合民生、經濟、業界、社會整體向前發展的條件，兩者要有平衡。他又指，社會討論這些問題的形式，往往流於口號，又或者兩極化，無助解決問題。

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記者：陳麗娜