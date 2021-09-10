【大灣區】林鄭稱香港在法律上擁有優勢　鄭若驊指磨合不同法域法律為必然課題

▲ 林鄭月娥（前排右四）指，香港需要大量人才，以把握十四五規劃、一帶一路建設及大灣區機遇（政府新聞處）

外交部駐港特派員公署今日主辦「香港特區青年人才赴國際法律組織任職發佈儀式」，特首林鄭月娥稱，法律服務是香港的優勢，令香港成為很多海外和內地企業的首選營商地點，也為香港帶來無限機遇。

林鄭月娥致辭時又提到，國家一四五規劃中，支持香港作為4個傳統中心地位，包括亞太區國際法律及解決爭議服務中心，也支持香港提升區域知識產權貿易中心，兩者都是與法律服務相關，在經濟全球化下，企業需要處理頻繁的跨境民、商事法律關係，香港可以提供所需的法律服務。

她又指，大灣區涉跨境法律應用，大灣區內涵蓋3個不同司法管轄區，為民、商事法律帶來一定挑戰， 需要大量具跨境法律經驗的專業人才，建立能夠支撐大灣區長遠經濟發展的法律基礎制度。

同場的律政司司長鄭若驊提到，大灣區具備「一國兩制三法域」的特點，推進三地法律規則銜接和機制對接，磨合三個不同法域的法律衝突，會是大灣區進一步發展的必然課題，倘能研究好，如何有機結合三個法域的差別和優點，有可能會對國際社會制定跨境法律法規，起到一定參考借鑑作用，助力國際法建設。

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責任編輯：陳宛彤