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【防止自殺】港大指本港60歲以上婦女自殺率明顯上升　學者：或移民潮下感被遺棄

社會 17:26 2021/09/10

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香港大學防止自殺研究中心總監葉兆輝。（港大提供）

今日（10日）為世界防止自殺日，香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心今日公布本港去年自殺數據。中心提到，本港2020年經調整後的標準化自殺率估測為9.1，為近9年新低。惟數據顯示15歲或以下、15至24歲的女性及60歲或以上的婦女自殺數字有上升的趨勢。

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港大防止自殺研究中心根據死因裁判法庭提供的數據，中心估測2020年香港的自殺率為12.1，（即平均每100萬人中，曾有12.1人自殺），較2019年的13.1略低；若按世界衛生組織建議把自殺率標準化，按全球人口年齡結構進行調整，經調整後，2020年的標準化自殺率估測為9.1，低於2016 年國際水平的10.5，同時創近9年新低。

中心指，由1997至2020年估測的數字顯示，男性自殺率為16.3，女性自殺率為8.6，一如過往十多年一樣高出約一倍。去年數據方面，估測男性自殺比2019年略為減少，而女性的自殺率對比2019年則有所上升。

就高齡人士自殺率方面，中心提到60歲或以上男性的自殺率，從2009年最高的34.0一直回落至2020年的24.5。60歲或以上女性的自殺率2020年是15.3，相比2019年的11.9有明顯上升。中心提到，自殺人士的特徵包括寡婦、獨自生活及有非同住子女，葉兆輝料自殺與移民潮或令老人家有被遺棄感覺，從而增加自殺風險。

就青少年自殺率方面，2020年整體青少年的自殺率估測為8.2至8.3，與2019年相約，惟15至24歲女生自殺率有明顯升幅，從2019年的4.0上升至2020年的6.1。葉兆輝估計，他們多因有讀書壓力、在學校被欺凌、面對感情困擾或精神健康問題等。

另就15歲以下組群方面，男性的自殺率為1.3，較2019年0.7的高，女性則維持在1.2。葉兆輝表示，數據或反映青少年在疫情下學校暫停面授課程，文憑試考核範圍亦有調整，有青少年可能感到難以適應改變，從而令他們壓力大增，又提到學童自殺在考試成績公布前發生，而非在公布後發生，故認為應教導學童有效減壓方法、成功失敗的界定、自身的價值等。

葉兆輝表示，預防自殺已成為全球關注的公共衞生議題，呼籲社會上每一員以行動創造希望。社會急劇轉變，兼受新冠疫情和經濟環境不穩的影響，香港的防止自殺工程充滿挑戰，也額外艱巨。中心將與往常一樣，與非牟利機構合作，開拓更多更有利青少年和長者的支援服務，與他們共渡難關。

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責任編輯：曾卓鋒

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