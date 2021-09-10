【食用安全】港女家中發現過期2年黑枸杞　媽媽拒絕丟掉：過咗期仲飲得

▲ 一名女網民打算丟掉過期2年的黑枸杞，被媽媽勸止感無奈。

節儉是美德，但也應視情況而言。一名女網民日前表示，在家中發現一樽過期2年的黑枸杞，本來打算丟掉，卻被母親勸止，頓感無奈。帖文一出，不少網友都有所共鳴，留言紛紛表示家中也有類似情形，有人就上載了不同過期食品及用品的相片，令人嘖嘖稱奇。

▲ 一名女網民日前表示，在家中發現一樽過期2年的黑枸杞，媽媽卻不願丟掉。（圖片來源：連登討論區）

一名女網民昨日（9日）在連登討論區以「點樣勸阿媽掉咗啲過期野？」發帖，指在家中找到一罐親戚送的黑枸杞，發現已過期兩年，於是向媽媽表示打算待丟掉。結果媽媽卻回應：「呢啲過咗期都仲飲得㗎」令事主相當無奈，發帖向一眾網友請教，應如何勸喻媽媽丟掉黑枸杞。

事件引來網民議論紛紛，有網民就為事主獻計，叫事主趁媽媽睡著時，把過期黑枸杞丟掉，也有人指自己家中亦有相類似經歷。

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留言區中，亦有網民展示了家中過期物品，有人在家中找出一枝1997年過期的藍藥水，指「老豆用左，差d冇左隻手」；也有人找到一枝06年到期的蝦醬，並稱：「唔敢掉，屋企個雪櫃好多過期野，樓主嗰啲咁少事唔洗拎出黎講啦。」

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責任編輯：羅嘉欣