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【電子煙】法案委員會完成審議　政府冀下月底前通過禁止電子煙、加熱煙

政治 17:41 2021/09/10

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政府建議禁止電子煙及加熱煙，將在下月恢復二讀。（經濟日報資料庫）

負責審議有關禁止加熱煙及電子煙的法案委員會，今日完成審議工作，《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》將在下月恢復二讀，但政府及議員未就日期達成共識，當局期望能在下月底、今屆立法會會期完結前，通過今次修例。

食物及衞生局局長陳肇始表示，加煙熱成癮性及尼古丁水平，均接近傳統香煙，強調目前沒有證據，支持加熱煙的危害較傳統香煙少，當局希望全面禁止出售電子煙及加熱煙。

提出分拆加熱煙及電子煙的自由黨立法會議員邵家輝指，中國、美國、加拿大等國都批准售賣加熱煙，又認為加熱煙的部分致癌物質，也都會在豉油、朱古力及加工水果中出現，關鍵應在於物質含量，但政府未有交代，加熱煙含有傳統香煙的致癌物數量。他續指，將會在立法會會議上提交修正案。

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責任編輯：陳宛彤

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