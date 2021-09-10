議員關注立法會大樓擴建休憩設施　梁美芬：壓力大有咖啡室好重要

▲ 立法會今日財務委員會討論立法會大樓擴建。（陳葆琳攝）

第七屆立法會將新增20名議員，由現時70名增至90名，立法會大樓將進行擴建工程，以應付日後需求。立法會議員除了關心大樓新增的設施外，亦十分關注自己的膳食問題。經民聯立法會議員梁美芬今日在財務委員會就關注立法會大樓10樓加建空中花園後，會否增加咖啡室。

現時立法會綜合大樓5樓天台花園設有咖啡室，梁美芬大讚咖啡室好有用，認為議員壓力大時有空間可嘆一杯咖啡非常重要，所以她十分關注日後立法會增設10樓空中花園後，會否同樣設有咖啡室，讓議員開會時可以有地方休憩。

立法會秘書處秘書長陳維安則表示，10樓的擴建部份若想加設咖啡廳，只屬內部裝修問題，工程相對容易。他說，相信議員數目增加後，議員對開會地方的需求殷切，若議員認為除了增加會議室外，增設咖啡室亦對開會有幫助，秘書處對此持開放態度，屆時可視乎實際需要，作出適當的安排。他補充，現時位於立法會大樓地下的飯堂亦會擴建，飯堂旁邊的教育活動室將搬遷至3樓。

另外，梁美芬又指，同樣位於5樓的健身室現時空間局促，希望可以將健身單車搬去10樓。陳維安則表示收到議員意見，秘書處亦希望可擴充健身室令運動空間更為開揚，故此初步打算將附近的會客室改建為健身室擴充部份。

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撰文 : 傅流螢