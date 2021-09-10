【關於愛的碎念】林奕匡分享伴侶相處之道　Phil：別為啖氣輸了感情

▲ 林奕匡新歌反思愛情關係。

林奕匡（Phil）今日派台新歌《關於愛的碎念》，是配合全新專輯的哲學主題，Phil在創作時主動提出這個題材，希望透過另一個角度探索哲學，將《關於愛的碎念》創作成情歌。

Phil說：「人與人之間的相處充滿學問，情侶、家人、朋友之間，一定會出現彼此意見不同的情況，你是否需要對方認同自己、還是你會認同對方？互不相讓又可以接受嗎？」

Phil自言從前是個好勝的人，認為自己做對的事，通常不會讓步，但在多次碰釘後，才發現輸贏原來不是最重要的事。

▲ 《關於愛的碎念》

他學懂了與人相處不是參加奧運，勝利並不是唯一目的。「現在我會問自己，在某些情況下明知道道理在自己一方，可以做讓步那一位嗎？得到對方認同或遷就是否真的比與對方的關係更重要？」

也許每個人都經歷過，在爭拗過程中火遮眼說了不該說的話，甚至胡亂說出不是真心的話，令一段關係破裂，十分可惜。

Phil以和小朋友玩樂作為比喻，享受整個過程總會比勝負來得重要，引伸到情侶關係，如果認為對方是最重要的人，無論對錯都能以他 / 她的感受作為最終考量。

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