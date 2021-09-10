【披荊斬棘的哥哥】張晉花式玩命聲言「換老婆」　蔡少芬火速隔空宣示主權

▲ 《披荊斬棘的哥哥》

內地的音樂競技節目《披荊斬棘的哥哥》在本周講到一眾參加者合併成四個同盟、每組需表演兩個曲目，為一千名現場觀眾和專業評審團帶來「第25小時演唱會」。

在第一場演唱會取得佳績的「張晉部落」與「李承鉉部落」結盟，並在首輪賽事派出張淇等人打響頭炮，以一曲《悟空》完美呈現濃厚的傳統味道，結果順利在上半場賽事勇奪第一名，為團隊打下強心針。

「晉爸」張晉則與李承鉉等成員合體，並取名「快樂基因」，以佻皮的踢躂舞結合百老匯歌舞表演，為次輪賽事帶來精彩絕倫的《鞋子特大號》，成功帶領全場觀眾走進了一場視覺和聽覺的盛宴。

最終「張李部落」在是次排位戰中得分最高，全員有得留低；不過張晉竟公然在節目上直呼別人是老婆。

張晉介紹「新太太」

原來隊友李承鉉對張晉相當崇拜，不但多次在訪問中歸功張晉，又大讚對方個性穩重：「他是我們這個大家族的爸爸，像爸爸一樣很包容；我比較像媽媽，照顧他們的情緒方面。」

然後更稱張晉為老公，這時張晉也搞笑回應：「隆重介紹我的太太！我覺得他形容得挺準的，就是不知道他太太（戚薇）跟我太太有沒有意見。」

對此「正宮」蔡少芬（Ada）馬上宣示主權，並在微博隔空回應：「沒想到你披荊斬棘沒多久，就已經老婆孩子都有了！但是我的快樂他們不懂！」惹得網民笑指「你老公魅力太強大」、「你們家愈來愈人丁興旺」。

全場合唱《海闊天空》

有人歡喜有人愁！黃貫中（Paul）所屬的「陳輝部落」與歐陽靖（MC Jin）團隊組成「日不落」後，由成員言承旭、敖犬等五人分隊以《被馴服的象》出戰第一回合，雖然獲評審大讚表演有張力，可是卻得分失利、僅排名第4；因此Paul、MC Jin、陳輝和黃征的下半場表演，變得尤其重要。

談到重新演繹《明天更漫長》，Paul希望藉著歌曲，為大眾帶來正能量：「搖滾樂或許不是最好的音樂，但這個世界不能沒有搖滾樂。」

因此4人分隊為本次演唱會獻上唯一一個搖滾舞台，點燃全場搖滾魂。

賽後隊長陳輝亦為Paul送上驚喜，帶領觀眾獻唱《海闊天空》。不過「日不落」卻是是次比賽的最後一名，最終陳輝、MC Jin和劉端端暫別舞台，讓哥哥們哭成一片。

在下集節目，哥哥們需重新組隊並推選隊長，想知道「張李部落」和「日不落」能否繼續發光發熱，就要留意下星期的節目了。