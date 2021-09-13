【胎中胎】9個月大女嬰腹部隆起被送院檢查　驚見肚內藏已長出脊骨胎中胎

▲ 內地一名9個月大女嬰腹部異常隆起，經檢查後發現肚內藏有已長脊骨的「胎中胎」。

父母如果看到BB的腹部不斷脹大，可能就要留意。內地一名9個月大女嬰，因為腹部持續隆起，被家人送往醫院檢查後發現肚內藏有「胎中胎」。醫生指「胎中胎」仍在成長，會繼續吸收女嬰的營養，如不盡快將它取出，對女嬰會造成生命危險。

▲ 女嬰腹部藏有「胎中胎」。（影片截圖）

綜合內媒報道，現年29歲的林姓女子，一個月前發現其9個月大的女兒，肚臍處異常隆起，摸起來感覺有硬塊，遂帶女兒到醫院求醫。經檢查後，醫生初步估計腫塊為「胎中胎」，隨後為女嬰安排手術。

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「胎中胎」長有脊骨並繼續生長

腫塊直徑為約7厘米，與成人的拳頭大小相若，表面佈滿如蜘蛛網般的血管，其中有些血管更連接著女嬰體內的器官，不斷吸收營養。手術歷時一個多小時，醫生成功將腫塊從女嬰體內分離。在進行切片檢查後，證實是未成形、長有脊骨，而且仍在成長的「胎中胎」。

醫生表示，林女原本懷上雙胞胎，不過在胚胎發育初期，其中一個胚胎被另一個吸收了，變成了「胎中胎」，

簡單來說，就是姐姐把妹妹『吃』掉了，但妹妹仍在姐姐體內繼續吸收營養。

醫生提醒孕婦定期進行產檢

他續指，「胎中胎」一般發育不全，缺少四肢或器官，所以不可能存活。而隨著嬰兒長大，「胎中胎」也會跟著長大，並壓迫到「宿主」的器官，引致腹腔感染，威脅到嬰兒的性命，因此必須盡快取出。

幸好發現及時，而且手術順利，「胎中胎」對女嬰未有造成太大影響，女嬰在手術一星期後便康復出院。醫生指，孕婦在進行產檢時能發現「胎中胎」，故提醒準媽媽要定期進行檢查。

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責任編輯：王明芳