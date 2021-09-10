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【非法勞工】入境處反非法勞工行動拘13人　包括8名黑工及5名僱主

社會 17:55 2021/09/10

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入境處於9月6日、4日及昨日（9日）在全港各區展開代號「曙光行動」的反非法勞工行動。（入境處）

入境處於9月6日、4日及昨日（9日）在全港各區展開代號「曙光行動」的反非法勞工行動，行動中共拘捕8名懷疑非法勞工及5名涉嫌聘用非法勞工的僱主。

於「曙光行動」中，入境處特遣隊人員搜查了19個目標地點，包括麵包店、停車場、貨櫃場、食品工場、工業大廈、按摩店、餐廳、住宅大廈及零售店鋪，共拘捕8名懷疑非法勞工。被捕的懷疑非法勞工為3男5女，年齡介乎27至49歲。當中兩男兩女持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為4男1女，年齡介乎29至57歲。

入境處發言人說：「任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款五萬元及監禁兩年。協助及教唆者同罪。」

發言人警告：「根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁三年。」

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責任編輯：曾卓鋒

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