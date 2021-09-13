【明星理財】陳安立斥6位數創業開食品網店　覷準疫巿網購機遇萬盒月餅售罄

▲ 陳安立認為，藝人的人際網絡亦較強，做生意最重要識人多，機會亦自然更多。

早前剛在ViuTV播映完畢的《七救星》，令玄學家七仙羽（七師傅）再次爆紅，就連帶節目主持人之一陳安立（Brian）的人氣也急升。Brian其實不只是藝人的身份，也是食品網店Open Mouth（口張開）的老闆之一。

今年網店跟老字號位元堂合作推出茶味月餅，獲七師傅預訂100盒之餘，外間反應更十分熱烈，1萬盒月餅已在本周售罄，如此佳績對於在疫下創業的Brian來說，就像打了一枝強心針，增添他首次做生意的信心。

▲ Brian說以藝人身份做生意，會享有一定的優勢。（湯致遠 攝）

有危就有機

身形高大、笑容充滿陽光氣息的Brian，2011年大學畢業後便入now TV做娛樂節目主持，2015年轉到ViuTV，主持旅遊節目、拍攝劇集及電影，工作量穩定。

但疫情爆發後，工作機會減少，令他思考自己的前路：「去年起，演藝的工作受到影響，尤其在外面為品牌及公司做的司儀工作，便發覺做演員不能有穩定的收入。而且，近幾年認識了很多做生意的朋友，聽到不少生意經，都希望日後有機會擁有自己的生意。」

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去年底他就坐言起行，以6位數字投資開設食品網店Open Mouth：「在3、4年前，香港人還未接受在網上購買食品，但疫情期間，大家已習慣網購，覺得十分方便，於是便趁着這機會創立網店。」

Open Mouth以應節食品做主打，因為Brian覺得食物有一種很獨特的魔力。「當一個人有壓力時，吃到一些很好味的食物，便會有種療癒的感覺。節慶食物更特別有令人開心感覺，因跟家人或朋友一起分享，共同感受歡樂。」

▲ 每盒有兩款創新口味的月餅 ——斯里蘭卡伯爵茶奶黃月餅、醇香鐵觀音豆蓉月餅，推出接近兩個月，現已售罄。(被訪者提供)

人在外地思鄉

Brian對於節慶食物份外有感情，更有親身的體驗：「平日大家在中秋食月餅、農曆新年食年糕、端午節食糭，似乎覺得是理所當然的事。讀大學時有年到捷克做交換生，當時人在異鄉，又剛臨近中秋節，忽然好想食月餅，於是叫屋企人速遞一盒月餅來，運費差不多要五、六百元，價錢還貴過盒月餅。

結果，運費加上月餅，家人要花近千元：「根本不值這麼貴的價錢，但當時收到盒月餅，感覺卻是無價。跟外國同學分享，他們還問我甚麼是Mooncake，便解釋這種中式的傳統食物，他們食完也大讚好味。」

首度創業遇困難

網店首個推出市場的食物，便是今年農曆新年的年糕，3款年糕包括椰香奶黃年糕、日本大根蘿蔔糕、有機紅菜頭馬蹄糕，推出很快已售罄，總共售出了3千盒，Brian笑說還可賺到微利。

創業的頭炮產品已有很好的成績，Brian直言花了不少時間及心機。「畢業便一直在娛樂圈工作，又並非讀商科出身，創業更屬首次，故開始時摸着石頭過河，一步一步去學習。由於網店是小本經營，工作都主要由幾個人負責，包括要研發食物、包裝、接訂單及送貨等，真的做到無停手，記得當時經常要捱通宵。」

▲ 七師傅一知道Brian的網店推出月餅，便主動預訂100盒，Brian自言很感激她的支持。(被訪者提供)

忙中有錯自然很難避免，曾試過有同事送錯地址及送錯貨品，Brian要親自上門解決：「有個客人訂了3盒年糕，但結果收貨後發現口味不對，我便親自上門補送，希望得到客人諒解。」

Brian對食物要求亦十分嚴謹，曾把做好的幾百底糕棄掉。「有一次，我們做了四、五百底年糕，但發現中間有一個小mistake，便是放入凍櫃時，調校的溫度不正確，於是全批糕都不要，由頭做起。」思想積極的Brian認為遇到問題也是一件好事，因有機會讓自己尋求解決的方法，累積更多經驗。

跟位元堂合作推出月餅

有了上一次年糕的經驗，今次推出月餅就更得心應手：「這次跟位元堂合作可說是一個緣份，因我們今年農曆新年推出糕點，他們覺得味道不錯，便問我們有沒有合作的可能性，我們當然很開心，因位元堂是一個很大品牌及傳統的老字號。」

月餅名為「迷你茗茶月餅禮盒」，共有兩款口味，包括斯里蘭卡伯爵茶奶黃月餅、醇香鐵觀音豆蓉月餅。月餅在香港製造，用上高品質茶葉，以傳統月餅工藝及烘焙技巧製作。「我們嘗試把月餅保留傳統味道外，同時又加入一點創意，於是我們選擇用茶做主題。」

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月餅在7月推出市場，籌備工作就已從4月開始。「起初我們跟師傅選定了7、8種茶，再挑選其中兩款。當時我們經常要開會及試味，每次都像一個試味大會，把月餅一字排開放在枱上，我們逐隻試及評分，我前後一共試了二、三十多個月餅，最終大家才敲定了用斯里蘭卡伯爵茶及鐵觀音，前者味道香濃，後者就很清香，互有優點。」開賣接近兩個月，1萬盒月餅全部售罄，反應極之理想。

▲ Brian跟七師傅合作的《七救星》，二人經常扮鬼扮馬，相當搞笑。(被訪者提供)

網店兩次推出應節食品都創下佳績，難道藝人做生意真的有優勢？「做藝人始終是多人認識，人家識得你，自然容易打開話匣子，溝通也更方便。而且藝人的人際網絡亦較強，做生意最重要識人多，機會亦自然更多。」

當然，產品質素還是最重要，網店的年糕及月餅反應理想，證明水準好，這才是致勝之道。Brian說將於聖誕節推出應節食品，大家記得要留意了。

記者：招美寶

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