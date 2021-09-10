【超市壽司】八折$160買吞拿魚壽司　魚肉發黑港男照買：抵呀

▲ 八折吞拿魚壽司售$160，魚肉發黑港男照買。

港人一向喜歡食壽司，不少人都會趁超市減價時段購買壽司「醫肚」。日前有網民分享，指自己在大型連鎖日式百貨店，以八折優惠購入一盒吞拿魚壽司，直呼「抵呀」，不過從他上傳的圖片可見，吞拿魚壽司並非新鮮，惹來其他網民關注事主的身體狀況，「呑拿瘀」、「樓主食完報平安」。

該名網民於Facebook群組「香港壽司刺身關注組」發文，指自己晚上下班後，經過一間日式百貨店，看見吞拿魚壽司有八折優惠，一盒12件的壽司售$160，令樓主不禁形容：「抵呀！」。

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不過，壽司的賣相卻引來網民熱議，相比平時新鮮的吞拿魚，圖片所見的吞拿魚顔色經已發黑。

貼文一出即引來其他網民熱議，不少人笑言，「呑拿瘀」、「壽屍」，更有網民留言關心樓主身體狀況，「食完報個平安」、「睇醫生有冇8折」，不過亦有網民認為樓主沒有買到圖中的壽司，相信只是打卡「呃like」。

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責任編輯：羅嘉欣