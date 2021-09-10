【新冠疫苗】港府認可新加坡尼泊爾等發出疫苗接種紀錄　下周三起生效

▲ 港府認可新加坡尼泊爾等發出疫苗接種紀錄，下周三起生效。（經濟日報資料圖片）

港府今日(10日)公布，下周三(15日)起將認可孟加拉、尼泊爾及阿聯酋等地區發出的疫苗接種紀錄，當區逗留的港人持疫苗接種紀錄可獲准登機來港；並亦已與新加坡商討認可疫苗接種紀錄的安排，如持新加坡當局發出的疫苗接種紀錄，均可於高風險地區登機來港，同樣於下周三起生效。

政府公布，已與孟加拉、尼泊爾及阿拉伯聯合酋長國政府完成商討，將認可孟加拉、尼泊爾及阿拉伯聯合酋長國等地區發出的疫苗接種紀錄，作為曾於A組指明地區逗留的香港居民認可疫苗紀錄之一，並將由9月15日凌晨零時起實施。

同時，政府亦已與新加坡政府完成商討認可疫苗接種紀錄的安排，同樣由9月15日凌晨零時起實施，持該國相關主管當局發出並符合指定格式疫苗接種紀錄的香港居民，從A組指明地區登機來港。

換言之，本港居民如逗留A組高風險地區，持有上述地區發出的疫苗接種紀錄，亦可登機來港；而有關旅客所接種的疫苗，必須為列於政府「就指明用途認可2019冠狀病毒病疫苗列表」上的疫苗。

政府會繼續與其他地區就疫苗接種紀錄認可安排進行商討。當政府與這些地區陸續達成認可安排後，將更新名單。

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責任編輯：陳正怡