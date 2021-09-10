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【前世情人】碧咸不捨哈七開學又攬又錫　Victoria眼冤︰阿女返學定離家？

育兒經 18:56 2021/09/10

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碧咸不捨10歲細女哈七開學。

香港學生已經開學，英國的學校近日亦陸續開學。46歲萬人迷碧咸（David Beckham）的10歲細女哈七（Harper Seven）在暑假過後，昨日（9日）重返校園，寵女狂爸碧咸如一般家長，大晒女兒開學的照片，老婆Victoria就踢爆他不捨女兒返學。

碧咸與47歲的「辣妹」Victoria今年結婚22年，育有三子一女，包括22歲大仔Brooklyn、19歲二仔Romeo、16歲三仔Cruz及10歲細女哈七。昨日（9日）是哈七開學的日子，碧咸於IG上載與哈七在餐枱上獨處的相片，當時哈七已穿好紫色格仔校服裙，正在吃水果，兩父女一起閒聊。碧咸寫道︰

開學了！有點興奮，有點緊張，但好消息是非常開心，我的漂亮女孩可以盡情去玩！

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踢爆碧咸不捨女兒返學

老婆Victoria也在IG分享碧咸在哈七上學前擁抱的相片，碧咸深深抱女兒入懷，一臉捨不得。另外有一段哈七當日早上切水果的影片，碧咸趁哈七切水果時，從後擁抱女兒，又攬又錫，說「不要走！和爸爸在一起！和我在一起！」

哈七開學，碧咸如一般家長般緊張。（IG圖片）

Victoria在相片寫上女兒開學的心情，表示「不知道誰最有感受？」同時不忘抵死地揶揄丈夫︰

究竟阿女去返學定離開屋企？

另一方面，她留言安慰碧咸「你會好過來的」。媽媽仍回味與哈七度過的快樂暑假，稱「這是一個了不起的夏天」，她也不輸碧咸，表達對女兒的愛。

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最新影片：前港將蘇俊華培育乒壇新力軍 蘇慧音女拔師妹陳劭藍成後起之秀

嘴對嘴親吻女兒惹非議

過去碧咸與哈七的嘴對嘴親吻照，引來不少網民熱議。但碧咸不在乎別人的看法，他指自己和Victoria非常愛錫子女，強調「這是愛的表現」，也是他們與孩子相處的方式。他曾透露：

我對每個子女都會錫嘴，可能Brooklyn不會，因為他已過了18歲，或許會覺得有點奇怪。

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責任編輯：王明芳

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