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【香港機場】旅客人數較上月倍增　貨物輸送量較去年同期增15.5%

社會 18:18 2021/09/10

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機場旅客人數較上月倍增。（資料圖片）

機場管理局今天（10日）公布香港國際機場今年8月份航空交通量臨時數字。其中旅客人數有約22.2萬人，較去年同期大增164%；較去月增加100%，但仍較疫情前的2019年同期大減96.3%。

香港國際機場國際旅客人數統計數字
時段 數字（萬）
2019年8月 599.4
2020年8月 8.4
2021年7月* 11.1
2021年8月* 22.2

*臨時統計數字

資料來源：機場管理局

貨運方面，機場今年8月的貨運量較去年同月上升15.5%至42.9萬公噸，其中進口、出口及轉口貨運量均錄得雙位數增長。

今年首八個月，機場的貨運量上升12.4%至320萬公噸，客運量及飛機起降量則分別同比下跌91.6%及23.3%至71.3萬人次及8.7萬架次。

另外，香港國際機場於航空運輸學會《2021全球機場評比報告》中獲頒「亞太區機場效率昭著獎」，是機場第11次獲得這項殊榮。

（機管局圖片）

機管局機場運行執行總監張李佳蕙稱，對獲獎感到榮幸，並提及機場正進行一系列設施升級工程，包括美化及翻新登機閘口、餐飲及購物設施。

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記者：陳梓蔚

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