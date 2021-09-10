【智能愛人大結局劇透】第30集劇情預告 阿寶要求家廉批准自行毀滅 娛樂 18:25 2021/09/10 分享： 熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 《智能愛人》 由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第29集講到阿寶請求多姐讓她為家廉做最後一件事不果，突然失控對付多姐。 第30集（11/9） 學禮勸服阿寶往見家廉最後一面，阿寶自知病毒指數已達上限，要求家廉批准她自行毀滅，家廉萬般不捨…… 七年後，澳洲有人發現一封瓶中信，經解讀後，發現是阿寶與家廉的甜蜜回憶。 在眾多用家要求下，奇點決定把阿寶量產化…… 《智能愛人》第29集劇情 上一頁 同場加映：ERROR訪問 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【智能愛人大結局】阿寶時日無多決自我銷毀 李佳芯陸永訣別極催淚【內含劇透】 今日 13:27 【智能愛人大結局】阿寶時日無多決自我銷毀 李佳芯陸永訣別極催淚【內含劇透】 【智能愛人】陸永首當男一由被看淡到獲肯定 愛妻號明言把太太放在人生首位 今日 14:26 【智能愛人】陸永首當男一由被看淡到獲肯定 愛妻號明言把太太放在人生首位 【智能愛人】張子丰跟李佳芯大戰慘死收場 皇仁畢業Fred棄做太子爺由低捱起 12:35 2021/09/09 【智能愛人】張子丰跟李佳芯大戰慘死收場 皇仁畢業Fred棄做太子爺由低捱起 你可能感興趣 【智能愛人大結局】阿寶時日無多決自我銷毀 李佳芯陸永訣別極催淚【內含劇透】 今日 13:27 【智能愛人大結局】阿寶時日無多決自我銷毀 李佳芯陸永訣別極催淚【內含劇透】 【智能愛人】陸永首當男一由被看淡到獲肯定 愛妻號明言把太太放在人生首位 今日 14:26 【智能愛人】陸永首當男一由被看淡到獲肯定 愛妻號明言把太太放在人生首位 【智能愛人】張子丰跟李佳芯大戰慘死收場 皇仁畢業Fred棄做太子爺由低捱起 12:35 2021/09/09 【智能愛人】張子丰跟李佳芯大戰慘死收場 皇仁畢業Fred棄做太子爺由低捱起 智能愛人 電視劇 TVB