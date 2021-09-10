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【智能愛人大結局劇透】第30集劇情預告　阿寶要求家廉批准自行毀滅

娛樂 18:25 2021/09/10

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《智能愛人》

由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第29集講到阿寶請求多姐讓她為家廉做最後一件事不果，突然失控對付多姐。

第30集（11/9）

學禮勸服阿寶往見家廉最後一面，阿寶自知病毒指數已達上限，要求家廉批准她自行毀滅，家廉萬般不捨……

七年後，澳洲有人發現一封瓶中信，經解讀後，發現是阿寶與家廉的甜蜜回憶。

在眾多用家要求下，奇點決定把阿寶量產化……

《智能愛人》第29集劇情 上一頁

同場加映：ERROR訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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