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張建宗6月離開官場　與鄧炳強同獲委任為太平紳士

政治 18:40 2021/09/10

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張建宗獲委任為非官守太平紳士。（經濟日報資料圖片）

政府今日刊憲公布太平紳士委任名單，有30人新獲委任為太平紳士。其中，今年6月離開政府的前政務司司長張建宗，獲委任為非官守太平紳士；而保安局局長鄧炳強亦獲委任為官守太平紳士。

年屆70歲的張建宗，曾在政府工作49年，打破歷來在政府任職的最長時間紀錄。他早在1972年加入政府新聞主任職系，並在1979年轉職政務職系。他由2007年起出任勞工及福利局局長，並在2017年獲任命為政務司司長，惟今年6月25日被免去職務，並改由時任保安局局長李家超接任。

除了張建宗被委任為非官守太平紳士，今次委任名單亦包括29名官守太平紳士，包括接替李家超出任保安局局長的「前一哥」鄧炳強，他是今次名單中唯一一名問責官員。至於另外28人則全為首長級公務員，包括部門副署長及政策局副秘書長等。

政府表示，太平紳士的主要職能是巡視懲教院所、羈留中心或其他院所，以確保其有效管理，以及沒有任何人士被不公平對待或被剝削權利；太平紳士確保個別人士所作的投訴，會以公平和具透明度的方式處理。

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撰文 : 傅流螢

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