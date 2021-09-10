【親子好去處】$60暢玩滑草場半個鐘　大棠有機生態園10大活動推介【附玩樂攻略】

▲ 大棠有機生態園內有滑草場，另付$60可暢玩滑草場半個鐘。

難得放假想帶小朋友放電，爸媽可以考慮帶仔女到本地農莊，場內有各式各樣的活動，又可與小動物近距離接觸，多款活動定會有些合小朋友心水。親子Blogger Shawn媽咪分享帶同囝囝暢玩位於元朗的「大棠有機生態園」，Shawn分享玩後感，當中他大力推薦玩滑草。

Shawn媽咪在facebook專頁及YouTube頻道「Shawn’s Planet」分享去大棠有機生態園的玩後感，該農莊平日周未也開放，當天他們平日前往，農莊活動非常多，小朋友玩後出一身汗，在小賣部買飲料及雪糕消暑，過了開心的一天。

▲ 大型滑草場另外收費，$60連租借費用，可玩半小時。（圖片提供︰Shawn’s Planet）

$60暢玩滑草場半小時

Shawn最愛玩滑草埸、騎馬、餵魚和兒童遊戲車。大型滑草場另外收費，$60連租借費用，包括租用滑板及頭盔，可玩30分鐘，限3至12歲及40公斤以下兒童玩。Shawn由場內的姨姨協助戴好頭盔、護膝、手套及護手踭，自行拿著滑板行上斜坡。

滑草場的草坡是人造草，很順滑，不同位置的斜坡度有不同的斜度及深度。Shawn表示每次玩的感受都不一樣，新鮮感大升，玩不厭亦玩不停，並建議平日前來沒甚麼人，非常好玩。

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體驗沙圈騎馬

生態園內設有沙圈騎馬及馬房，參加騎馬小朋友由專人牽繩，繞著沙圈一周，過程很快，不算抵玩。工作人員不會讓馬匹暴曬，馬匹會輪流上埸，有小朋友才把馬帶到沙場，小朋友淺嚐騎馬的滋味，以及打卡拍照留念。

Shawn一家提醒大家想騎馬，要留意馬匹吃飯時間，活動分上下午兩埸，下午埸人流較多，可能需要排隊。馬房逢星期一休息，公眾假期除外。

▲ 荷花池景色優美，打卡位。（圖片提供︰Shawn’s Planet）

8大項活動

大棠有機生態園至今已成立20周年，設施多樣，另還可按季節摘士多啤梨、提子等等蔬果，亦會設期間限定設施，如暑假就有水上樂園。活動多籮籮，包括以下8項活動。

繩網陣︰巨型繩網，有一定的高度，考驗小朋友的膽量及手腳協調。

遊戲車︰雖然有限時，若沒小朋友排隊，也可以玩久一點。

撈塑膠魚仔︰小朋友在小池撈魚仔。

荷花池︰景色優美，亦可自費餵魚吃魚糧。

動物村︰可近距離看及餵飼山羊等小動物。

跳彈床︰有限時，若沒小朋友排隊，可以玩久一點。

遊樂場︰在馬場外面，有各式滑梯，但中午時段太陽曬，滑梯熱辣辣。

租家庭單車︰大小朋友一起踏單車。 ▼ 點擊圖片放大 +12 +11

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活動套票包括自選活動四格

充氣彈彈床（2格）

大家庭單車（2格）

合家歡家庭單車（3格）

沙圈騎馬一圈（2格）

巧手撈彈彈波（1格）

DIY手工藝製作（1-3格）

湖心亭餵飼錦鯉魚 x 魚糧一包

馬房餵飼馬匹 x 甘筍一杯

大棠有機生態園

地址：元朗大棠山道11號

入場費：2歲或以下免費，成人$80，小童（3-11歲）$60，四格套票$70

時間：9:00am-6:00pm，5:00pm停止售票 （馬房：逢星期一休息，公眾假期除外，10:00-12:00，14:00-17:30）

交通：乘西鐵到朗屏站B出口，轉乘K66接駁巴士（需行10分鐘到巴士站）到大棠山道路下車，再沿小路步行約15分鐘。

查詢︰https://ttlv.hk/

以上內容及圖片獲「Shawn’s Planet」授權報道，原文可見facebook專頁。

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責任編輯：顏紫燕