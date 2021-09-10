  • 31°C
香港時間 : 2021910日 (週五) 20:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【親子好去處】$60暢玩滑草場半個鐘　大棠有機生態園10大活動推介【附玩樂攻略】

親子好去處 19:48 2021/09/10

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

大棠有機生態園內有滑草場，另付$60可暢玩滑草場半個鐘。

難得放假想帶小朋友放電，爸媽可以考慮帶仔女到本地農莊，場內有各式各樣的活動，又可與小動物近距離接觸，多款活動定會有些合小朋友心水。親子Blogger Shawn媽咪分享帶同囝囝暢玩位於元朗的「大棠有機生態園」，Shawn分享玩後感，當中他大力推薦玩滑草。

Shawn媽咪在facebook專頁及YouTube頻道「Shawn’s Planet」分享去大棠有機生態園的玩後感，該農莊平日周未也開放，當天他們平日前往，農莊活動非常多，小朋友玩後出一身汗，在小賣部買飲料及雪糕消暑，過了開心的一天。

大型滑草場另外收費，$60連租借費用，可玩半小時。（圖片提供︰Shawn’s Planet）

$60暢玩滑草場半小時

Shawn最愛玩滑草埸、騎馬、餵魚和兒童遊戲車。大型滑草場另外收費，$60連租借費用，包括租用滑板及頭盔，可玩30分鐘，限3至12歲及40公斤以下兒童玩。Shawn由場內的姨姨協助戴好頭盔、護膝、手套及護手踭，自行拿著滑板行上斜坡。

滑草場的草坡是人造草，很順滑，不同位置的斜坡度有不同的斜度及深度。Shawn表示每次玩的感受都不一樣，新鮮感大升，玩不厭亦玩不停，並建議平日前來沒甚麼人，非常好玩。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

體驗沙圈騎馬

生態園內設有沙圈騎馬及馬房，參加騎馬小朋友由專人牽繩，繞著沙圈一周，過程很快，不算抵玩。工作人員不會讓馬匹暴曬，馬匹會輪流上埸，有小朋友才把馬帶到沙場，小朋友淺嚐騎馬的滋味，以及打卡拍照留念。

Shawn一家提醒大家想騎馬，要留意馬匹吃飯時間，活動分上下午兩埸，下午埸人流較多，可能需要排隊。馬房逢星期一休息，公眾假期除外。

荷花池景色優美，打卡位。（圖片提供︰Shawn’s Planet）

8大項活動

大棠有機生態園至今已成立20周年，設施多樣，另還可按季節摘士多啤梨、提子等等蔬果，亦會設期間限定設施，如暑假就有水上樂園。活動多籮籮，包括以下8項活動。

  • 繩網陣︰巨型繩網，有一定的高度，考驗小朋友的膽量及手腳協調。
  • 遊戲車︰雖然有限時，若沒小朋友排隊，也可以玩久一點。
  • 撈塑膠魚仔︰小朋友在小池撈魚仔。
  • 荷花池︰景色優美，亦可自費餵魚吃魚糧。
  • 動物村︰可近距離看及餵飼山羊等小動物。
  • 跳彈床︰有限時，若沒小朋友排隊，可以玩久一點。
  • 遊樂場︰在馬場外面，有各式滑梯，但中午時段太陽曬，滑梯熱辣辣。
  • 租家庭單車︰大小朋友一起踏單車。
    • 點擊圖片放大
    +12
    +11

最新影片：邪惡芝士拉絲控必學　簡易炮製肉醬千層麵 【內附食譜】

活動套票包括自選活動四格

  • 充氣彈彈床（2格）
  • 大家庭單車（2格）
  • 合家歡家庭單車（3格）
  • 沙圈騎馬一圈（2格）
  • 巧手撈彈彈波（1格）
  • DIY手工藝製作（1-3格）
  • 湖心亭餵飼錦鯉魚 x 魚糧一包
  • 馬房餵飼馬匹 x 甘筍一杯

大棠有機生態園 
地址：元朗大棠山道11號
入場費：2歲或以下免費，成人$80，小童（3-11歲）$60，四格套票$70
時間：9:00am-6:00pm，5:00pm停止售票 （馬房：逢星期一休息，公眾假期除外，10:00-12:00，14:00-17:30）
交通：乘西鐵到朗屏站B出口，轉乘K66接駁巴士（需行10分鐘到巴士站）到大棠山道路下車，再沿小路步行約15分鐘。
查詢︰https://ttlv.hk/

以上內容及圖片獲「Shawn’s Planet」授權報道，原文可見facebook專頁

最新影片：前港將蘇俊華培育乒壇新力軍 蘇慧音女拔師妹陳劭藍成後起之秀

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：顏紫燕

相關文章

【親子好去處】石澳大浪灣$40租板玩足一日　4歲女兒玩滑浪板初體驗【內附詳情】
11:16 2021/09/02
【親子好去處】石澳大浪灣$40租板玩足一日　4歲女兒玩滑浪板初體驗【內附詳情】
【親子好去處】化身保育員餵海豹海獅與企鵝　$40起平價親親海洋公園動物明星【附參加攻略】
13:07 2021/08/27
【親子好去處】化身保育員餵海豹海獅與企鵝　$40起平價親親海洋公園動物明星【附參加攻略】
【親子好去處】全港最大4.2萬呎空中戶外運動將軍競技場　一站式免費體驗踩車/溜冰/打波/露營
11:35 2021/08/27
【親子好去處】全港最大4.2萬呎空中戶外運動將軍競技場　一站式免費體驗踩車/溜冰/打波/露營

你可能感興趣

【親子好去處】石澳大浪灣$40租板玩足一日　4歲女兒玩滑浪板初體驗【內附詳情】
11:16 2021/09/02
【親子好去處】石澳大浪灣$40租板玩足一日　4歲女兒玩滑浪板初體驗【內附詳情】
【親子好去處】化身保育員餵海豹海獅與企鵝　$40起平價親親海洋公園動物明星【附參加攻略】
13:07 2021/08/27
【親子好去處】化身保育員餵海豹海獅與企鵝　$40起平價親親海洋公園動物明星【附參加攻略】
【親子好去處】全港最大4.2萬呎空中戶外運動將軍競技場　一站式免費體驗踩車/溜冰/打波/露營
11:35 2021/08/27
【親子好去處】全港最大4.2萬呎空中戶外運動將軍競技場　一站式免費體驗踩車/溜冰/打波/露營
家庭關係 好去處 遊樂場 騎馬 Blogger 大棠 單車 繩網 元朗

最高瀏覽

【母女關係】11歲女偷食電子煙用刀指嚇要求解鎖iPad　港媽：想送佢去女童院
12:52 2021/09/09
【母女關係】11歲女偷食電子煙用刀指嚇要求解鎖iPad　港媽：想送佢去女童院
【5000元消費券】八達通用夠1000派50元增值額 　100萬個名額即睇得獎結果【附查詢連結】
16:51 2021/09/09
【5000元消費券】八達通用夠1000派50元增值額 　100萬個名額即睇得獎結果【附查詢連結】
【道德爭議】少女怕攰租輪椅玩迪士尼遭批評　網上發文寫成遊園攻略：讓男朋友推著我走路
今日 10:57
【道德爭議】少女怕攰租輪椅玩迪士尼遭批評　網上發文寫成遊園攻略：讓男朋友推著我走路