【國家安全】鄧炳強擬將支聯會剔除公司登記冊　限兩周內作書面申述

▲ 支聯會稱先要徵求法律意見。（支聯會Facebook）

支聯會近日有多名常委被捕，更有人被控違反港區國安法，今日再收到保安局局長鄧炳強的信件，要求支聯會本月24日或之前作書面申述，否則會建議命令公司註冊處，將支聯會剔除於公司登記冊。支聯會表示，要徵求法律意見。

鄧炳強在信中指，考慮警務處處長的初步建議及所提供的資料，認為禁止支聯會運作或繼續運作，是維護國家安全、公共安全及公共秩序所需要的，故他將會建議特首會同行政會議建議，行使《公司（清盤及雜項條文）條例》的權力，命令公司註冊處處長，將支聯會在公司登記冊中剔除。

鄧炳強又容許，支聯會在本月24日下午5時或之前作出書面申述，而他會將申述提交特首會同行會作考慮，否則會按現有資料作出建議。

另外，律政司司長鄭若驊今日被問起支聯會時，拒絕作評論，但她強調十分尊重及維護香港的自由，但所有自由不是絕對。

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記者：陳宛彤