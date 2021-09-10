盧文端籲民主黨勿被「黨內激進大佬綁架」　樂意提名合要求民主派

▲ 中國僑聯副主席盧文端。（陳靜儀攝）

多次就民主黨參選問題發表意見的全國僑聯副主席盧文端表示，如有符合選委會要求的民主派參選立法會，他樂意提名，又話民主黨不應被黨內數名「激進大佬」綁架，應該盡快適應新選舉制度，回歸溫和務實路，才會有出路。

翻查紀錄，曾表態民主黨不應派人參選的資深成員，包括劉慧卿、已離開香港的李永達，以及正還押的全部前立法會議員。

近日無論是自動當選，還是要競爭的選委近日都積極會見記者，今日輪到在第五界別佔110席的「全國性團體香港成員代表」。其中，頻就選舉事宜發言、代表僑聯的盧文端成受訪焦點，包括被問及選委協調過程、民主派參選問題等，盧文端回應時說，歷屆好多界別都沒有「凸章」，認為「凸章」與否都好正常，指選委之間不會刻意製造競爭。

今屆選舉不少政商界二代冒起，被問到如何看待這個現象時，立法會主席梁君彥之子、全國青聯梁宏正就說，每個選委在所屬界別都有其代表性及認受性，如果以家庭的概念去評價選委，而忽略他們服務國家、服務社會、服務所屬界別的貢獻，「不太公道」。

選委會選舉進入倒數階段，據聞為了谷選舉氣氛，各界別除了頻繁開記者會講政綱，還有另一項任務，就是擺街站，除了一眾人大政協選委要參與，同屬第五界別、自動當選的「全國性團體香港成員代表」亦要落區，包括全國婦聯執委何超瓊，她今日在記者會上提到，未來將繼續落區，主動接收更多香港婦女的聲音。

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有選委透露，由於這個擺街站指示是「突然下達」，至今仍未知自己明、後天要去哪個區，但就要隨時「待命」。

正如何超瓊所講，現在才是履行選委職能的開始，有界別團體已在部署一些活動響應中央呼籲。選委之一、中華海聯會理事陳雪鋒表示，海聯會未來會探訪1000戶家庭，強調不純粹是「務虛」的探訪，而是幫助這些基層家庭解決生活上的困難，屆時將安排理事長期聯繫特定家庭。

陳學鋒話，這1000戶家庭會從不同界別收集名單，希望可幫助他們解決家庭問題，例如幫助基層學生配對補習服務，幫家庭主婦配對託兒服務，繼而釋放她們的勞動力等，稱希望能學到國家精準扶貧精神。

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