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【區議員宣誓】消息：政府向7名泛民發信指涉違負面清單　楊雪盈彭卓棋等被要求作出解釋

政治 19:24 2021/09/10

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消息指，灣仔區議會主席楊雪盈接獲政府信件。（梁偉榮攝）

政府今早安排港島區區議員宣誓，14名民主派區議員出席宣誓。消息指，政府向其中7人發信，指涉嫌作出違反負面清單行為，要求他們解釋行為意思，再決定是否DQ有關區議員資格。

全港211名區議員分批宣誓，港島區區議員首批需要宣誓。除了東區區議員蔡志強拒絕宣誓外，其餘14名民主派區議員今早均完成宣誓，包括東區的陳榮泰、黎梓欣、周卓奇、蘇逸恒、仇栩欣、梁詠詩和韋少力；灣仔區的楊雪盈、顧國慧、梁柏堅；中西區的楊浩然、彭家浩；以及南區的司馬文、彭卓棋。

據了解，政府向其中7人發信，指涉嫌作出違反負面清單行為。消息指，收到信件的區議員，分別是楊雪盈、梁柏堅、韋少力、蘇逸恒、陳榮泰、黎梓欣和彭卓棋。據悉，政府給予數天時間作回覆，再決定是否作出DQ決定。

楊雪盈及彭卓棋均涉及去年民主派初選案，正被控違反《港區國安法》「顛覆國家政權罪」，兩人現正獲准保釋。

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記者：胡偉明

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