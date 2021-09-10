【法律人才】港青赴國際法律組織任職　外交部駐港公署鼓勵把握發展機遇

▲ 律政司司長鄭若驊資深大律師今日（10日）在香港特區青年人才赴國際法律組織任職發佈儀式致辭。（政府新聞處）

外交部駐港特派員公署今日（10日）舉辦香港特區青年人才赴國際法律組織任職發佈儀式，支持律政司繼續相關工作，鼓勵更多本地青年法律人才把握寶貴機遇。

外交部駐港特派員公署特派員劉光源表示，推送特區青年人才赴國際法律組織任職，體現了中央政府對特區青年的關心厚愛，是國家外交為香港青年辦的一件好事、實事，也彰顯了「一國兩制」的制度優勢，祝福青年人才在國際舞台收穫真才實學，為國家和香港增光添彩。

律政司司長鄭若驊資深大律師表示，衷心感謝外交部的鼎力協助，促成香港與國際組織間的借調計劃，讓本地青年法律人才走上國際舞台，體現國家對香港青年的關顧，同時彰顯『一國兩制』的獨特優勢。我亦期望青年法律人才把握寶貴機會，累積多方面經驗，將來積極融入國家發展大局，為國家作出貢獻。

亞洲國際法律研究院主席梁定邦資深大律師表示欣悉香港的法律專業人才獲得更多機會參與國際組織的工作，指為法律專業人員提供國際法領域的培訓是我們的目標之一，能夠在國際組織工作更是難能可貴的機會。亞洲國際法律研究院在律政司的支持下，一直鼓勵本地法律畢業生參加國際法院的司法獎學金計劃，並向國際法院提名適合人選，讓年青人得以向國際法律專家學習和增廣見聞，為他們的發展帶來莫大的禆益。

參與借調計劃的人員包括私人執業的事務律師，香港律師會會長陳澤銘對此表示歡迎，指以往的借調計劃通常只有在政府或公營機構工作的本地律師才可以參與。他很感謝中央和特區政府的支持，將計劃擴展至私人執業的律師，使他們可以拓闊視野，親身參與國際法的發展，日後為香港的法律界作出貢獻。

在中央的大力支持和特區政府的積極努力下，借調計劃在近月取得實質進展，工作崗位數量創歷史新高，並且有別過往計劃，接受非政府人員參加。律政司去年12月和海牙國際私法會議簽署了借調計劃的諒解備忘錄，早前已確認安排1名政府律師和1名私人執業律師，分別在本月和明年2月，展開為期六個月的借調計劃，落實香港首個同時開放予本地公私營界別法律專業人員參與的借調計劃。

今年5月，律政司亦與國際統一私法協會簽署備忘錄，設立開放予本地公私營界別法律專業人員的借調計劃。此外，律政司今年6月與亞洲基礎設施投資銀行簽訂協議借調律政司律政人員到該行的法律部門，為期12個月的計劃已於8月23日開始。

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責任編輯：曾卓鋒