【新冠疫苗】醫管局擬個別大醫院內設注射站為病人即場接種　正與港府商討安排

▲ 醫管局擬院內設注射站為病人即場接種，正與港府商討安排。（經濟日報資料圖片）

本港已有逾6成人口接種首劑新冠疫苗，惟70歲或以上長者仍未足3成，醫管局擬下周起，向有意接種的門診覆診病人提供醫生轉介信，予病人可到接種中心打針；據悉，當局亦擬於醫院內設接種站，方便病人接種，初步於1、2間大型醫院試行，現正與公務員事務局商討，暫未有時間表。

醫管局質素及安全總監鍾健禮今早(10日)出席立法會衞生事務委員會時透露，醫管局擬於短期內，向專科或普通科門診覆診的病人簽發「轉介信」，予病人可到社區疫苗接種中心打針，

鍾健禮解釋，現時專科門診已設有疫苗諮詢站，病人如有疑問可到疫苗諮詢站了解，並由職員代為預約接種，認同如醫生「講多聲」，建議病人或更方便他們接種，對鼓勵打針好重要。據了解，有關計劃最快下星期可推出，「轉介信」亦不設時限或配額，當局稍後將公布詳情。

據悉，醫管局同時亦研究於公立醫院內，設立新冠疫苗注射站，方便覆診病人可即場接種。消息稱，初步擬定於個別一、兩間醫院試行，傾向設於與專科門診距離不遠的大型龍頭醫院內，惟仍時需與公務員事務局商討細節，暫時未有時間表。

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記者：陳正怡