【大灣區】民建聯與曾國衞會面　冀港府增資源助港青加入大灣區

▲ 民建聯與曾國衞會面後見記者。（陳葆琳攝）

民建聯大灣區專責小組今日與政制及內地事務局局長曾國衞及粵港澳大灣區發展專員袁民忠會面，就「十四五」規劃、前海方案及大灣區工作進行交流。據引述，曾國衞在會面中表示，將增加資源助香港青年在大灣區工作。

全國政協委員、民建聯副主席彭長緯認為，不少青年擔心對內地不熟悉，到內地後工作後求助無援，認為只有駐粵辦為港人提供諮詢服務並不足夠。他又強調，逾50萬港人在內地工作，香港亦是大灣區城市之一，特區政府有責任將9個城市帶到香港，讓內地城市與香港有更多融合及互動。

據引述，曾國衞會上表示，未來大灣區辦公室將會在幫助香港青年進入大灣區、港人在大灣區求助方面投入更多的資源，幫助香港市民解決在大灣區生活和工作的各項問題。

劉國勳則表示，「十四五」宣講團來香港表示香港的新定位是「八大中心」，民建聯希望政府能配合這些要求來制定詳細的規劃，並且希望政府的粵港澳大灣區發展辦公室能發揮好協調性、主動性以及宣傳的作用。他又指，曾國衞及袁民忠已承諾與民建聯定期會面，交流內地惠港政策的信息。

同樣為港區全國人大代表的民建聯副主席陳勇透露，曾國衞現時已經和中央商討，兩地專家會盡快就兩地通關開展討論。他說，相信若通關成事，兩地將建立機制「漸進式」進行，起初會設定較少入境配額，以保障兩地來往安全、順暢及穩定。

身兼民建聯工商專業委員會主席周浩鼎提出，希望政府制定先進製造業在本地生產組織的比重指標，同時檢討現有統計處未將與製造業有關的研發測試等活動列入工業經濟效益中的統計方法，從而有效加速香港「工業4.0」的發展。

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記者：陳葆琳