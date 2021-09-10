  • 31°C
香港時間 : 2021910日 (週五) 20:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大灣區】民建聯與曾國衞會面　冀港府增資源助港青加入大灣區

政治 20:10 2021/09/10

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

民建聯與曾國衞會面後見記者。（陳葆琳攝）

民建聯大灣區專責小組今日與政制及內地事務局局長曾國衞及粵港澳大灣區發展專員袁民忠會面，就「十四五」規劃、前海方案及大灣區工作進行交流。據引述，曾國衞在會面中表示，將增加資源助香港青年在大灣區工作。

全國政協委員、民建聯副主席彭長緯認為，不少青年擔心對內地不熟悉，到內地後工作後求助無援，認為只有駐粵辦為港人提供諮詢服務並不足夠。他又強調，逾50萬港人在內地工作，香港亦是大灣區城市之一，特區政府有責任將9個城市帶到香港，讓內地城市與香港有更多融合及互動。

據引述，曾國衞會上表示，未來大灣區辦公室將會在幫助香港青年進入大灣區、港人在大灣區求助方面投入更多的資源，幫助香港市民解決在大灣區生活和工作的各項問題。

劉國勳則表示，「十四五」宣講團來香港表示香港的新定位是「八大中心」，民建聯希望政府能配合這些要求來制定詳細的規劃，並且希望政府的粵港澳大灣區發展辦公室能發揮好協調性、主動性以及宣傳的作用。他又指，曾國衞及袁民忠已承諾與民建聯定期會面，交流內地惠港政策的信息。

同樣為港區全國人大代表的民建聯副主席陳勇透露，曾國衞現時已經和中央商討，兩地專家會盡快就兩地通關開展討論。他說，相信若通關成事，兩地將建立機制「漸進式」進行，起初會設定較少入境配額，以保障兩地來往安全、順暢及穩定。

身兼民建聯工商專業委員會主席周浩鼎提出，希望政府制定先進製造業在本地生產組織的比重指標，同時檢討現有統計處未將與製造業有關的研發測試等活動列入工業經濟效益中的統計方法，從而有效加速香港「工業4.0」的發展。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳葆琳

相關文章

【大灣區】港藥通擴展大灣區9市　港大深院及珠海希瑪等納首批指定機構
17:58 2021/08/27
【大灣區】港藥通擴展大灣區9市　港大深院及珠海希瑪等納首批指定機構
【大灣區】民建聯：橫琴粵澳方案為好示範 促港府成立專項小組探討合作模式
19:54 2021/09/06
【大灣區】民建聯：橫琴粵澳方案為好示範 促港府成立專項小組探討合作模式
【大灣區】助工程界融入大灣區　發展局與內地部門介紹優惠政策
22:18 2021/09/07
【大灣區】助工程界融入大灣區　發展局與內地部門介紹優惠政策
【大灣區】林鄭稱香港在法律上擁有優勢　鄭若驊指磨合不同法域法律為必然課題
今日 17:17
【大灣區】林鄭稱香港在法律上擁有優勢　鄭若驊指磨合不同法域法律為必然課題

你可能感興趣

【大灣區】港藥通擴展大灣區9市　港大深院及珠海希瑪等納首批指定機構
17:58 2021/08/27
【大灣區】港藥通擴展大灣區9市　港大深院及珠海希瑪等納首批指定機構
【大灣區】民建聯：橫琴粵澳方案為好示範 促港府成立專項小組探討合作模式
19:54 2021/09/06
【大灣區】民建聯：橫琴粵澳方案為好示範 促港府成立專項小組探討合作模式
【大灣區】助工程界融入大灣區　發展局與內地部門介紹優惠政策
22:18 2021/09/07
【大灣區】助工程界融入大灣區　發展局與內地部門介紹優惠政策
政治 劉國勳 政制及內地事務局 民建聯 大灣區

最高瀏覽

【母女關係】11歲女偷食電子煙用刀指嚇要求解鎖iPad　港媽：想送佢去女童院
12:52 2021/09/09
【母女關係】11歲女偷食電子煙用刀指嚇要求解鎖iPad　港媽：想送佢去女童院
【5000元消費券】八達通用夠1000派50元增值額 　100萬個名額即睇得獎結果【附查詢連結】
16:51 2021/09/09
【5000元消費券】八達通用夠1000派50元增值額 　100萬個名額即睇得獎結果【附查詢連結】
【道德爭議】少女怕攰租輪椅玩迪士尼遭批評　網上發文寫成遊園攻略：讓男朋友推著我走路
今日 10:57
【道德爭議】少女怕攰租輪椅玩迪士尼遭批評　網上發文寫成遊園攻略：讓男朋友推著我走路