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【靚太安樂窩】慳家靚太首置僅花2萬軟裝　3大貼士教淘寶超平傢俬

休閒消費 20:13 2021/09/10

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熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

Vicky表示對從淘寶購入的貨品感到十分滿意，輕易打造理想安樂窩。

淘寶多「平、靚、正」產品，因此不少新婚夫妻和小資情侶都喜歡在淘寶搜羅家品佈置新居。要做一個精明靚太其實大有學問，TOPick找來淘寶經驗豐富，成功以低成本淘出正貨的新婚靚太和大家分享淘寶貼士!

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2萬淘寶軟裝

90後的Vicky有11年淘寶經驗，適逢和拍拖9年的男友成功上車，購入調景嶺維景灣畔一個405呎單位。她便透過網上工具自學製作模擬設計圖與裝修公司進行溝通，而製成品與模擬圖近乎100%一樣。最後只花23萬便成功打造自然舒適的北歐小屋，當中購自淘寶的「輕裝修」家品則僅花2萬。

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Vicky 接受TOPick 訪問時分享她喜歡簡單清新風格，但香港較難找到這類型的傢俬，加上價格較貴，而淘寶則選擇較多且價錢相宜，細心搜尋更會找到獨一無二的作品。因此，家中所有燈具、部分實木傢俬和裝飾品等家品全購自淘寶，估計購買超過300公斤貨品。

香港買好貴，又冇得訂造。係屋企慢慢淘寶揀就舒服好多，尺寸同格價比香港多好多選擇。好似實木吧枱，可以要求店家盡量做到放得入兩張枱凳;而唔少北歐風既掛畫，親手畫既幾十蚊就買到。

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3大淘寶貼士

  • 買實木傢俬切忌貪平。因為淘寶實木傢俬價格由幾百蚊至幾千蚊不等，幾百蚊也可以是蔗渣板;建議多參考買家評價及向賣家查問木材質量後再作判斷。
  • 選購窗簾這類大面積布料時，可要求賣家先寄樣板查看實物。因有部分店舖可免費寄樣板，所以可測試遮光度等質量後再決定訂造窗簾。
  • 運送大型傢俬時可要求賣家做保護措施減低運送風險，及了解清楚集運公司收取附加費事項。而大型傢俬加固木架可防止貨品損毀，發貨時詢問賣家貨品長度，就不怕集運公司亂收錢。

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責任編緝：張懿慧

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