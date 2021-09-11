【外傭檢疫】僱主下周二起可預約竹篙灣檢疫中心　 一文看清收費及檢疫要求

▲ 政府宣布由9月20日起，開放大嶼山竹篙灣檢疫中心800個單位，供於高風險地區抵港的已接種疫苗外傭作檢疫用途。（資料圖片）

政府宣布由9月20日起，開放大嶼山竹篙灣檢疫中心第一期及第二期合共800個單位，供於A組指明地區抵港的已接種疫苗外傭作檢疫用途，包括適用於孟加拉、印度、印度尼西亞、馬來西亞、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、泰國及阿聯酋完成疫苗接種後來港的外傭。

政府將按收回成本的原則收取費用，每個單位每晚收取480元，包括三餐膳食及所有費用。僱主及職業介紹所可從9月14日上午9時開始，經由勞工處外傭專題網站預約系統申請預訂房間。

港府稱，為逐步有序地安排外傭來港，檢疫中心每日安排最多50名外傭入住，預約系統會顯示未來30天可供預訂的房間。勞工處會按照遞交申請的先後處理申請，並會於1至2天內聯絡申請人，以確認收到申請和要求申請人提供相關文件，包括外傭護照副本、有效工作簽證及認可疫苗接種紀錄。

▲ A組指明地區抵港檢疫要求。

處方核實相關文件後，會向申請人發出繳款單，申請人須在指定時間內付款並提供付款收據，待處方發出訂房確認通知書後，便完成預約程序。有關外傭入住檢疫中心需要注意的事項及必須攜帶的用品，可參閱預約系統內的預約須知。如有問題，可在預約時向職員查詢。

如外傭因在入住前確診、因航空公司修改、取消航班或受封城影響而須修改或取消房間預訂，並能於入住日前提交相關證明文件，可退回已繳交的費用。如因其他特殊情況而須取消已確認的預約，並申請退款或更改入住日期，勞工處亦會按個別情況酌情處理。



當局提醒，僱主及職業介紹所在安排外傭來港時，須預留足夠時間準備所需文件及辦理程序，並務必在成功確認指定檢疫設施房間預訂後，才為外傭訂購機票。如外傭未有預約指定檢疫設施，會被禁止登機前往香港，或可能在抵港後被拒絕入境。



至於在香港完成疫苗接種的外傭，自8月9日起已可從A組指明地區回港，並在一般指定檢疫酒店接受強制檢疫。為方便僱主及職業介紹所作出安排，同樣可由9月20日起入住上述指定檢疫設施，即香港荃灣絲麗酒店及竹篙灣檢疫中心，接受強制檢疫。

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責任編輯：陳正怡