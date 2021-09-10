【中環街市】舊檔主重回中環街市難忘人情世故　讚活化成功變「中環綠洲」

▲ 王偉樑（白衣）、黎漢源（坐下者）踏足闊別近20年的中環街市，憶述街市人個個心地善良。（馮漢柱攝）

擁80年歷史的三級歷史建築物中環街市完成活化後重開，成為最新社區熱點。兩位曾在中環街市擺檔的街市檔主，再次踏足闊別近20年的成長舊地，憶起箇中生活點滴，「街市人雖然粗粗魯魯，但其實個個心地善良」。他們不約而同表示，新景點帶來人氣，「人用唔到的地方唔係好地方」，卻未有想過回到中環街市擺檔，「時代唔同，濕貨街市開始脫節」。

1939年5月落成的第四代中環街市，營運至2003年交由市建局復修保育，並由華懋集團營運。建築採用包浩斯現代流綫風格，標誌性的水磨石樓梯更是已故攝影大師何藩的經典作品。「點解何藩淨係影樓梯？」合和雞鴨檔主王偉樑笑言，中環街市熙來攘往，「檔販全部打大赤肋，阻住人行仲唔鬧你咩，所以以前啲人好驚去街市。」

人見人怕的街市，卻是王偉樑最先接觸社會的地方，從中學懂如何與人相處，「一個劏雞房，百幾檔輪住用，靠大家口講協調點用，我又無乜見過有人口角打交。」傳統街市智慧，可問檔販如何烹調美食，永成號經營者黎漢源笑指，「豬肉佬有幾多真係識煮飯，只係廚師嚟買餸吹水，講某個部位點煮，之後有客問咪再講返俾佢聽，有時都係亂講。」

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對於重建後的中環街市，2人大讚地盡其用，「可以俾人慢落嚟，俾中環人一個Buffer（緩衝）」。王偉樑指，地下天井以前泊滿單車，現在變成半開放空間，又會有藝術展覽，讓中環人忙裏偷閒。黎漢源說，欣賞營運商放膽予小店進駐，更指其中一間賣電車紀念品的小店，「佢哋以前係小西灣開舖，而家嚟到中環鬧市，營造到社會向上流動感覺。」

被問到會否重回舊地經營？黎漢源即「耍手擰頭」，亦未有計劃讓子女接手，「一嚟工作辛苦、工時長，現代人都係追求超市簡約方便，傳統濕貨街市開始式微。」

中環街市正舉辦《我們的中環街市》真人圖書館活動，邀請不同人每隔周六在街市內進行訪談，黎漢源將於今日作分享，下月則由王偉樑暢談雞檔父子情。

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記者：蘇文軒