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【靚太安樂窩】新婚慳家淘寶超平傢俬　港人妻1萬元起打造淘大375呎單位

休閒消費 21:20 2021/09/10

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熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

Jenny表示只要多做資料搜集，在淘寶也能用便宜價錢買到高質正貨。

在小資情侶和新婚夫妻眼中，淘寶絕對是慳家恩物。若想在淘寶買到高質正貨，經驗和細心是必備。TOPick找來淘寶經驗豐富，成功以低成本淘出高質正貨的新婚人妻和大家分享淘寶貼士！

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80後靚太Jenny與老公儲蓄多年，終在去年購入老牌屋苑淘大花園一個375呎單位。由於預算有限，所以兩夫婦分工合作，約花5萬裝修設計全屋，而傢俬配置購自淘寶及IKEA，合力打造日系極簡安樂窩。

最新影片：經歷兩次傷患無阻游泳決心　男拔舊生一年三破香港紀錄

1萬輕裝治癒系小居

Jenny表示自己對日式設計中自然清簡感覺情有獨鍾，因此家居設計必須備有足夠的收納空間，而淘寶就有大量的收納產品供她選擇。另外，她指淘寶訂購傢俱性價比高，即使用壞再買新也容易購買且價錢合理。

1萬蚊樓下買到電視櫃同梳化等傢俬。我會推薦淘寶D晾衫架同收納盒，燈具確實好抵，百幾元有交易。有咩事，扔左都唔會肉赤。

3大貼士：越簡單越好

  • 避免購買過於花巧複雜的傢俱。如需聘請師博處理和安裝，費用可比在香港買現成更昂貴，建議購買可自行組裝的傢俬。

  • 不宜在淘寶購買貴價家品。因實物和圖片未必一樣，又較追究，故建議選購價錢合理的產品。

  • 大型傢俱建議在港找傢俬專門店購買。

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責任編緝：張懿慧

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