【打錯空針】養和醫院錯為市民接種已用新冠疫苗　院方致歉涉事護士已調職

▲ 養和接種中心早前為一名市民錯打已使用疫苗，院方致歉，並已調離涉事護士。（經濟日報資料圖片）

本港至今已接種逾806萬劑新冠疫苗，當中長期預約爆滿的養和醫院疫苗注射中心早前發生錯打空針意外，一名市民獲當值護士錯打已使用的「空針」，院方就事件致歉，並已將涉事護士調離注射疫苗崗位。

養和醫院回覆證實發生一宗針刺意外，指醫院疫苗注射中心的一名當值護士，於8月22日用一支曾用於疫苗注射的空針刺入一名接種疫苗人士的手臂；隨後改用另一支新冠疫苗為該名人士施行注射。



院方即時就事件通報衞生署中央指揮中心，並安排該名接種者士與當值醫生見面，解釋事發經過及安排進行驗血檢查。接種疫苗人士並無不適，驗血報告亦正常，健康未受影響。



養和醫院就事件致歉。涉及意外的護士當日已立即被調離注射疫苗崗位。

政府發言人指，8月22日接獲養和醫院疫苗接種中心有關通報，涉及一名接種疫苗人士接種復必泰疫苗時的針刺事故；院方亦已為該名接種疫苗人士提供適切檢查和跟進。

衞生署根據既定機制，已進行巡查檢視該接種中心醫療運作，並會繼續跟進事件。

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責任編輯：陳正怡