【強制檢測】5處地點涉新冠肺炎患者到訪納強檢　尖沙咀重慶大廈及觀塘悦品海景酒店上榜

▲ 食衞局指，有初步確診個案曾往尖沙咀重慶大廈C座地下，曾相關時間到訪該處人士須強檢。(經濟日報資料圖片)

食衞局表示，今(10日)發現一宗由海外地區抵港、而患者在過去21天曾在本港居住的初步確診個案，當中涉及L452R變種病毒株，患者曾到過的兩個指明地方被納入強制檢測公告。另，因應三宗曾於香港居住的非本地確診個案，有三個指明地方被納入強制檢測公告。為謹慎起見，已接種新冠疫苗人士，亦須接受強制檢測。

1. 黃大仙毓華街75號慈康邨康健樓

任何人士上月20日至本月10日期間曾身處上址超過兩小時，須於本月12日或之前接受檢測。受檢人士若在本月8日至本月10日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

2. 尖沙咀重慶大廈C座地下

任何人士在上月20日至上月21日下午2時至7時期間曾身處上址，須於本月12日或之前接受檢測。受檢人士若在本月8日至本月10日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

3. 將軍澳馬游塘村112A號

任何人士在上月15日至9月10日期間曾身處上址超過2小時，須於本月12日或之前接受檢測。受檢人士若在本月8日至本月10日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

4.觀塘偉業街163號悦品海景酒店

任何人士在上月月30日至9月10日期間曾身處上址超過2小時，須於本月12日或之前接受檢測。受檢人士若在本月8日至本月10日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

5.九龍塘號根德閣3座

任何人士在上月10日至本月9日期間曾身處上址超過2小時，須於本月12日或之前接受檢測。受檢人士若在本月8日至本月10日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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責任編輯：楊玉珠