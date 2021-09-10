  • 30°C
香港時間 : 2021910日 (週五) 23:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢測】5處地點涉新冠肺炎患者到訪納強檢　尖沙咀重慶大廈及觀塘悦品海景酒店上榜

社會 22:39 2021/09/10

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

食衞局指，有初步確診個案曾往尖沙咀重慶大廈C座地下，曾相關時間到訪該處人士須強檢。(經濟日報資料圖片)

食衞局表示，今(10日)發現一宗由海外地區抵港、而患者在過去21天曾在本港居住的初步確診個案，當中涉及L452R變種病毒株，患者曾到過的兩個指明地方被納入強制檢測公告。另，因應三宗曾於香港居住的非本地確診個案，有三個指明地方被納入強制檢測公告。為謹慎起見，已接種新冠疫苗人士，亦須接受強制檢測。

1. 黃大仙毓華街75號慈康邨康健樓
任何人士上月20日至本月10日期間曾身處上址超過兩小時，須於本月12日或之前接受檢測。受檢人士若在本月8日至本月10日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

2. 尖沙咀重慶大廈C座地下
任何人士在上月20日至上月21日下午2時至7時期間曾身處上址，須於本月12日或之前接受檢測。受檢人士若在本月8日至本月10日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

3. 將軍澳馬游塘村112A號
任何人士在上月15日至9月10日期間曾身處上址超過2小時，須於本月12日或之前接受檢測。受檢人士若在本月8日至本月10日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

4.觀塘偉業街163號悦品海景酒店
任何人士在上月月30日至9月10日期間曾身處上址超過2小時，須於本月12日或之前接受檢測。受檢人士若在本月8日至本月10日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

5.九龍塘號根德閣3座
任何人士在上月10日至本月9日期間曾身處上址超過2小時，須於本月12日或之前接受檢測。受檢人士若在本月8日至本月10日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：楊玉珠

相關文章

【新冠疫苗】醫管局擬個別大醫院內設注射站為病人即場接種　正與港府商討安排
今日 19:57
【新冠疫苗】醫管局擬個別大醫院內設注射站為病人即場接種　正與港府商討安排
【新冠疫苗】單日接種人次回升至5.1萬人　再有6,800人預約接種
今日 21:17
【新冠疫苗】單日接種人次回升至5.1萬人　再有6,800人預約接種
【外傭檢疫】已打針外傭下周二起可網上預約竹篙灣檢疫中心　包三餐每晚480元
今日 20:35
【外傭檢疫】已打針外傭下周二起可網上預約竹篙灣檢疫中心　包三餐每晚480元

你可能感興趣

【新冠疫苗】醫管局擬個別大醫院內設注射站為病人即場接種　正與港府商討安排
今日 19:57
【新冠疫苗】醫管局擬個別大醫院內設注射站為病人即場接種　正與港府商討安排
【新冠疫苗】單日接種人次回升至5.1萬人　再有6,800人預約接種
今日 21:17
【新冠疫苗】單日接種人次回升至5.1萬人　再有6,800人預約接種
【外傭檢疫】已打針外傭下周二起可網上預約竹篙灣檢疫中心　包三餐每晚480元
今日 20:35
【外傭檢疫】已打針外傭下周二起可網上預約竹篙灣檢疫中心　包三餐每晚480元
新冠肺炎疫情 重慶大廈 九龍塘 尖沙咀 將軍澳 酒店

最高瀏覽

【母女關係】11歲女偷食電子煙用刀指嚇要求解鎖iPad　港媽：想送佢去女童院
12:52 2021/09/09
【母女關係】11歲女偷食電子煙用刀指嚇要求解鎖iPad　港媽：想送佢去女童院
【5000元消費券】八達通用夠1000派50元增值額 　100萬個名額即睇得獎結果【附查詢連結】
16:51 2021/09/09
【5000元消費券】八達通用夠1000派50元增值額 　100萬個名額即睇得獎結果【附查詢連結】
【道德爭議】少女怕攰租輪椅玩迪士尼遭批評　網上發文寫成遊園攻略：讓男朋友推著我走路
今日 10:57
【道德爭議】少女怕攰租輪椅玩迪士尼遭批評　網上發文寫成遊園攻略：讓男朋友推著我走路