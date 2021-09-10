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林鄭都大講座談移民潮　稱「聽到啲故仔去到都好悽涼」

政治 22:42 2021/09/10

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特首林鄭月娥。（資料圖片）

本港近年掀起移民潮，特首林鄭月娥今日出席香港都會大學講座時表示，以平常心看待近年港人移民，認為每個人都有其選擇的自由，政府無法限制。她又指，聽說不少人移民的故事都「好淒涼」，呼籲港人認真考慮。

香港都會大學校董會主席黃奕鑑在講座的問答環節上，問及林鄭有何忠告送給打算移民的港人。林鄭回應指，不能夠說移民是壞事，她亦不會反對移民，個人對移民的看法是「中性」，對此抱着平常心。

她說︰「因為每個人都有佢自己嘅選擇，喺邊度居住、就業，或者成家立業嘅自由」。林鄭認為，香港仍有其優勢，可吸引人才，又稱香港人才保持基本流動︰「你有地方好，佢咪去邊度囉！邊度有機會，佢咪去邊度囉！」

林鄭又提及，若香港要發展，更需加把勁吸引人才，本港的「優秀人才入境計劃」長期不滿額，惟上半年透過計劃移居香港的人數，佔全年近一半配額，反映了仍然很好多人想來香港。

林鄭說︰「我又聽到有啲故仔都話去到都好淒涼，又唔習慣，讀書要畀多好多學費。」她舉例指，若不能負擔英國私立學校的學費，到公立學校讀要亦面對適應的問題，勸喻計劃移民的港人，認真了解在當地的生活及各方面的發展。

她續指，如果自己覺得城市好，並不需要擔心，認為本港仍有吸引力，僅對於港人放棄香港未來的機遇感到可惜︰「我只會覺得可惜。香港有咁多發展，香港依家控制疫情又幾好，依家可以咁多人坐埋喺度。大家唔好忘記好多地方都仲係封城（lockdown）緊。」

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

撰文 : 傅流螢

 

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