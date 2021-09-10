【強制檢測】大嶼山英基旗下小學一年級及薄扶林一幼稚園須強檢　2校涉爆上呼吸道感染

▲ 英基旗下的大嶼山愉景灣號智新書院一年級因爆上呼吸道感染，該級師生須強制檢測。(經濟日報資料圖片)

食衞局今(10日)公布，以下2間學校因爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，其中一間學校及另一間學校的指明級別被納入強制檢測公告，已完成疫苗接種人士則會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

1.西營盤薄扶林道54號地下至1樓明愛凌月仙幼稚園

任何人士在上月28日至本月10日期間曾身處上址超過2小時，須於本月12日或之前接受檢測；如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於本月14日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在本月8日至10日期間已檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

2. 大嶼山愉景灣海澄湖畔路38號智新書院

任何人士於上月28日至今日期間於該校就讀一年級的學生及曾面授該等指明級別學生的老師，須於本月12日或之前接受檢測。受檢人士若在本月8日至10日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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責任編輯：楊玉珠