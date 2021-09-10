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【親子好去處】與百變小櫻Clear咭解除回憶封印　皇室堡重現經典場景+出售限定精品

休閒消費 22:00 2021/09/10

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熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

百變小櫻Clear咭與皇室堡浪漫呈現「櫻の鐵道駅」。

人氣日本動漫百變小櫻Clear咭與皇室堡聯手打造「櫻の鐵道駅」，將經典動畫元素重現眼前，場內的期間限定店提供多款限定精品，相信粉絲們的銀包定必大出血！

動漫迷可於9月11日起至10月31日與小櫻、小狼及基路仔等一同探索櫻之國度。

全港首個《百變小櫻Clear咭》情景裝置　D.I.Y專屬Clear咭與小櫻小狼基路仔合照留影

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「櫻の鐵道駅」期間限定店 以百變小櫻限定電車造型登場，由基路仔車長領航為粉絲帶來多款限定精品，更有多款首次於香港發售，包括 : 木製基路仔擺設、水晶球音樂盒、三用背包及香水。

「櫻の鐵道駅」候車站由熱情可愛的基路仔站長陪伴大家等待滿載幸福的櫻花列車，站內特意加入百變小櫻魔法陣標誌，配合唯美粉紅的裝潢，必定成為粉絲爭相打卡的熱點。

最新影片推介：ERROR專訪

承接甜美浪漫的氛圍，小櫻更為粉絲們帶來櫻の甜品店，印上可愛圖案的蜂蜜蛋糕及馬卡龍絕對能滿足粉絲的視覺與味蕾！

百變小櫻20周年　5首動漫主題曲解除童年回憶封印

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顧客於皇室堡任何商戶或「櫻の鐵道駅」期間限定店消費滿指定金額或WINDSOR CLUB會員憑指定積分，更可於櫻の售票亭參與「櫻」之力量抓抓樂。

參加者有機會獲得百變小櫻禮品，包括小櫻或基路仔公仔（40cm高）及Cardcaptor Sakura Clear Card Run主題路跑入場券、基路仔鎖匙扣及皇室堡商戶現金券。

商場亦會於10月21日至31日期間率先開放Cardcaptor Sakura Clear Card Run主題路跑早鳥報名優惠，詳情請密切留意。

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皇室堡 X 百變小櫻Clear咭「櫻の鐵道駅」
日期︰9月11日至10月31日
時間︰中午12時至晚上9時
地點︰地下中庭

「櫻」之禮遇
日期：9月11日起至換完即止
時間：中午12時至晚上9時
地點：地下顧客服務中心

「櫻」之力量抓抓樂
日期：9月11日至10月31日
時間：中午12時至晚上9時
地點：地下中庭

記者：梁樂欣

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