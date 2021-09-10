【親子好去處】與百變小櫻Clear咭解除回憶封印　皇室堡重現經典場景+出售限定精品

▲ 百變小櫻Clear咭與皇室堡浪漫呈現「櫻の鐵道駅」。

人氣日本動漫百變小櫻Clear咭與皇室堡聯手打造「櫻の鐵道駅」，將經典動畫元素重現眼前，場內的期間限定店提供多款限定精品，相信粉絲們的銀包定必大出血！

動漫迷可於9月11日起至10月31日與小櫻、小狼及基路仔等一同探索櫻之國度。

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「櫻の鐵道駅」期間限定店 以百變小櫻限定電車造型登場，由基路仔車長領航為粉絲帶來多款限定精品，更有多款首次於香港發售，包括 : 木製基路仔擺設、水晶球音樂盒、三用背包及香水。

「櫻の鐵道駅」候車站由熱情可愛的基路仔站長陪伴大家等待滿載幸福的櫻花列車，站內特意加入百變小櫻魔法陣標誌，配合唯美粉紅的裝潢，必定成為粉絲爭相打卡的熱點。

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承接甜美浪漫的氛圍，小櫻更為粉絲們帶來櫻の甜品店，印上可愛圖案的蜂蜜蛋糕及馬卡龍絕對能滿足粉絲的視覺與味蕾！

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顧客於皇室堡任何商戶或「櫻の鐵道駅」期間限定店消費滿指定金額或WINDSOR CLUB會員憑指定積分，更可於櫻の售票亭參與「櫻」之力量抓抓樂。

參加者有機會獲得百變小櫻禮品，包括小櫻或基路仔公仔（40cm高）及Cardcaptor Sakura Clear Card Run主題路跑入場券、基路仔鎖匙扣及皇室堡商戶現金券。

商場亦會於10月21日至31日期間率先開放Cardcaptor Sakura Clear Card Run主題路跑早鳥報名優惠，詳情請密切留意。

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皇室堡 X 百變小櫻Clear咭「櫻の鐵道駅」

日期︰9月11日至10月31日

時間︰中午12時至晚上9時

地點︰地下中庭

「櫻」之禮遇

日期：9月11日起至換完即止

時間：中午12時至晚上9時

地點：地下顧客服務中心

「櫻」之力量抓抓樂

日期：9月11日至10月31日

時間：中午12時至晚上9時

地點：地下中庭

記者：梁樂欣