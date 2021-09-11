【舊日的足跡】魏駿傑自揭與滕麗名分手心路歷程　剖白離婚原因：我變得太離譜

魏駿傑近日接受港台第一台由車淑梅主持的《舊日的足跡》訪問，大談近年的人生低潮、婚姻與感情，以及講當年與滕麗名分手原因，更自爆曾企圖自殺。

現年53歲的魏駿傑入行已30年，在1998年參演《陀槍師姐》而名，並與同劇的滕麗名拍拖，可是在2007年分手。在2008年，他與較自己年輕20年的張利華結婚，二人育有一女，女兒今年10歲。可是，魏駿傑與張利華在去年離婚。

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魏駿傑被女兒救一命

他在《舊日的足跡》直言去年是他難捱的一年：「 2020年係非常難過嘅一年，要去睇心理醫生，離婚、封關，有一年半時間係零收入。我想過自殺，覺得好慘，個女救返我 ，因當時想起佢唔可以冇咗我，我將隻脚踏返落嚟。呢件事唔可以畀我個女知，喺佢面前日日都好開心，如果佢知會影響佢一世。」

對於離婚一事，魏駿傑指自己做足爸爸本份，卻不是滿分老公：「離婚冇講邊個啱邊個錯，其實我哋都開心過。離婚係因為人會變，我變得太離譜，淨係掛住湊女而忽略咗佢？就當係啦！大家好落台。」

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魏駿傑直言自己不太懂營造浪漫：「我係個好悶嘅老公，係一個110分嘅爸爸、30分嘅老公。其實都有啲嘢做得唔錯，每年情人節都會整心形牛扒，旁邊圍住兩隻大龍蝦，又會送花，做足咁多年！但係，有啲事情察覺到可以解決，但有時察覺唔到，發覺時已經冇咗 ……。」

魏駿傑說打算公開招親，雙方可以共同生活，但未必會結婚，還指曾向女兒提及，沒料到她反應很大：「唔得㗎！你淨係可以愛我一個！」

魏駿傑談滕麗名

當年，魏駿傑與滕麗名在1998年於劇集《陀槍師姐》分別飾演程峰及陳三元，二人由劇中情侶發展成現實中的男女朋友，當時被視為金童玉女，可是二人最終分手收場。

他回憶當年情稱：「我北上發展，有30%係因為佢，70%係見到內地嘅發展。我哋拍拖9年冇結婚打算，我爸爸喪禮佢以未來媳婦嘅身份出席，我好感動。但後來忽然間唔知點解大家冇咗感覺，就好似結咗婚 90年……原來太投入劇中嘅情感戲會傷害到自己，我冇諗過真係結婚，我怕我分唔清係做戲定係真。」

魏駿傑感慨續稱：「人家會以為係藉口，我當然係真心愛佢，一定係，否則唔會（拍拖）8、9年，大家好期待我哋結成一對，但我成日都想做普通人，點解要做金童玉女？」

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另外，後來滕麗名演藝事業發展漸漸比他好，亦令魏駿傑做成心理壓力：「佢好紅，一定紅過我，佢愈嚟愈紅，我就愈嚟愈避，所以我就 let go，唔好害咗佢……『喺現實生活中我唔知道點樣對人好』， 呢 一句（說話）概括咗我 16年嚟喺 TVB嘅經歷，所以我奉勸年 青 人，如果你嘅內心唔夠強大，唔好隨便入行。」

滕麗名在2013年與圈外人朱建崑結婚，現已成為幸福人妻，魏駿傑說：「（滕麗名 ）其實都係受害者，現實生活中好懂得愛我，係我配唔起佢。而家佢成為朱太，我好開心我見到人家幸福我就開心。」

改脾氣人緣變好

《陀槍師姐2021》在今年初播出，魏駿傑並沒獲邀參演：「佢哋冇叫我，叫我都唔會去，因為只有滕麗名唔夠，一定要有歐陽震華、關詠荷，所以我唔認同佢 這劇集係《陀槍師姐》。有冇魏駿傑都冇所謂，不過就算搵我，我一定say no！」

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魏駿傑自言，30幾歲之前不懂做人，後來開竅全因鍾景輝同張之珏兩位導師。他從未見過二人發脾氣，即使是人家理虧，他們也不會動怒，於是嘗試倣效他 們，結果成功做到，人緣變好了。

他透露最近接獲不少北上的工作邀請，但實在不捨在港讀書的女兒。他早前把大屋賣掉，現時父女倆租住較小單位，感覺更親近：「一切都會有好轉，舊年我運氣咁差都可以過到，所有香港人都可以過到，唔好放棄，未來只會愈嚟愈好！」

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